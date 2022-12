Grande Fratello Vip, Oriana e Daniele Dal Moro si riavvicinano, lei si dichiara: "Sei bellissimo"

Gossip TV

Arriva il riavvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: la venezuelana si apre con l'ex tronista e gli confida un segreto

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono riavvicinati dopo una serie di turbolenti diverbi e litigi. All'inizio della sua permanenza al Gf Vip, la showgirl venezuelana si era molto legata all'ex tronista di Uomini e Donne, ma successivamente, complice il suo rapporto con Antonino Spinalbese, i due si sono ritrovati distanti e ostili. In particolare Daniele, aveva dichiarato di non voler avere più niente a che fare con lei, trovando i suoi comportamenti superficiali e immaturi.

Gf Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro di nuovo vicini

Nel corso del fine settimana, però, Daniele e Oriana sono riusciti a parlare e a chiarirsi. L'ex tronista ha detto di non aver mai provato una vera antipatia per la coinquilina e quest'ultima, dal canto suo, ha ammesso che inizialmente aveva un sincero interesse per lui.

Oriana si è ritrovata tra le braccia di Del Moro, confessando anche di avergli mentito su richiesta di Spinalbese:

Ecco le parole della venezuelana riportate da Biccy:

“Io mi sono trovata con te dal primo giorno. Antonino nemmeno mi guardava. Io parlavo con te all’inizio e ci trovavamo bene. Quando tu non mi chiedevi più nulla a me dava fastidio. Poi tu ti sei incavolato e io mi ero baciata con lui. Mi dispiace per tutto quello che è successo. Quando ho pianto dopo aver litigato con te… io sono sensibile anche se faccio la forte. Quando ho litigato con te mi sono chiusa in confessionale e ho pianto."

"Non volevo discutere con te, te lo giuro. Tu mi piacevi! Te lo giuro su mia mamma. Ero appena entrata e uscivo da una situazione schifosa. So che ci sei rimasto male quando ti ho detto che se mi ero avvicinata a te era solo per indispettire lui. Ma non sai la verità. Antonino mi chiedeva di dirti che io mi ero avvicinata a te per ingelosire lui. Sarah e Luciano lo sanno. E infatti per questo che Luciano lo chiamava burattinaio."

E poi quando mostri le tue emozioni sei bellissimo! Io sono troppo felice di aver chiarito con te. Non so perché ma quando mi sei vicino… mi stai molto simpatico"

Staremo a vedere se questo riavvicinamento scatenerà la gelosia di Antonino che si è ormai più volte tirato indietro nei confronti di Oriana, nonostante il loro incontri bollenti sotto le coperte.

