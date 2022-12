Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese nei guai: Signorini costretto a censurare su Belen Rodriguez!

Gossip TV

Lo scontro tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip rischia di far emergere nuovi retroscena su Belen Rodriguez. Interviene Alfonso Signorini.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha rischiato grosso. Durante l’acceso confronto con Oriana Marzoli, infatti, stavano per essere rivelate confidenze segrete su Belen Rodriguez ed è toccato ad Alfonso Signorini intervenire di corsa per censurare la frizzante venezuelana.

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli mette nei guai Antonino Spinalbese

Poche ore fa, durante uno dei duri sfoghi che rivolge periodicamente ad Antonino Spinalbese dopo che lui l’ha scaricata senza il minimo tatto, Oriana Marzoli ha fatto una rivelazione su Belen Rodriguez. La venezuelana ha dichiarato che la presentatrice argentina avrebbe usato Antonino, per poi mollarlo appena Stefano De Martino si è riaffacciato nella sua vita, facendo intendere che questa considerazione proviene da una confessione del concorrente del Grande Fratello Vip sulla relazione con Belen. Incuriosito dalle parole della gieffina, Alfonso Signorini ha chiesto in diretta ad Oriana se Antonino le avesse esplicitamente parlato della sua ex compagna nonché madre della figlia Luna Marì e lei, vedendo lo spizzichino in difficoltà ha ammesso:

“Lui mi ha raccontato delle cose segrete che mi hanno fatto capire che si fidava di me. Poi appena è arrivata Ginevra ha smesso di parlarmi questo ridicolo, ma che schifo. Perché io lo accuso di avermi usata come ha fatto Belen con lui? Non voglio abbassarmi al suo livello. Antonino vuoi che parlo? - riporta Biccy - Una volta in cortiletto mi aveva parlato ancora di Belen. Si era tolto il microfono e mi aveva raccontato altre cose. Vuoi che lo dica? Non mi sembra proprio il caso. Non mi fare parlare guarda”.

Antonino, con la faccia stravolta dal terrore e dalla consapevolezza di aver effettivamente parlato ad Oriana di Belen ha negato fermamente di aver dichiarato di essere stato sfruttato da Belen, ammettendo tuttavia di aver parlato con la venezuelana della sua precedente relazione. Vedendo Spinalbese in difficoltà e immaginandosi già una querela lunga come la lista della spesa per il cenone di Natale, Alfonso è intervenuto zittendo Oriana e lasciando la spinosa questione in sospeso. Marzoli avrà colto al volto il bisogno di censura o nelle prossime ore spiffererà tutto?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.