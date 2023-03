Grande Fratello Vip: Oriana Marzoli delusa da Edoardo Donnamaria, ecco cosa è successo nella Casa

Gossip TV

Il risentimento di Oriana Marzoli verso Edoardo Donnamaria: "Vuole sminuire il mio momento".

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera, giovedì 9 marzo 2023 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa Oriana Marzoli ha rivelato a Luca Onestini di essere molto delusa dai continui tentativi di Edoardo Donnamaria di sminuire il suo essere prima finalista del reality show.

Oriana Marzoli infastidita da Edoardo Donnamaria al Gf Vip

Oriana Marzoli ha puntato il dito contro Edoardo Donnamaria. Il motivo? L'influencer venezuelana, risultata prima finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, sembrerebbe aver forse catturato la gelosia del giovane volto di Forum. Parlando con Luca Onestini, la concorrente ha infatti ammesso:

Mi da fastidio che Edoardo tira fuori sempre questo discorso e cerca sempre una giustificazione che io sia stata votata. Non è colpa mia, non l'ho scelto io, neanche lo sapevo. Voglio solo godermi il mio momento, è stata una cosa bellissima. Non ho fatto la superiore, non ho fatto nemmeno quella che se la tirava. Se vuole sminuire il mio momento, no. Non è giusto. Io non ho fatto l'arrogante e la prepotente qua dentro.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Oriana al Gf Vip, Luca le ha consigliato di non pensarci troppo anche se comprende bene che la sua delusione nasce dal fatto che Edoardo è un suo amico: "A tutti avrebbe fatto piacere, chi dice di no mente. È un discorso che non ha senso, per quello ti dico prendila sul ridere...".

