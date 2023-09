Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli: "Con Daniele Dal Moro è finita, chiediamo rispetto"

Gossip TV

Oriana Marzoli ha annunciato l'ennesima rottura con Daniele Dal Moro: non c'è pace per la coppia nata nel corso della settima edizione del Gf Vip.

Oriana Marzoli ha annunciato l'ennesima rottura con Daniele Dal Moro: non c'è davvero pace per la coppia nata nel corso della settima edizione del Gf Vip. I due ex gieffini infatti, dopo la conclusione del reality show si sono lasciati e ripresi più volte a colpi di tweet velenosi e post su e Ig Stories lapidarie e rabbiose.

Gf Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, annunciano l'ennesima rottura

Questa volta, è stata l'influencer venezuelana su Twitter a comunicare la fine della relazione:

"È finita ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre."

Sembrerebbe che uno dei motivi sia la partecipazione della Marzoli all'ennesimo reality show spagnolo che la porterebbe lontano per diverso tempo dall'ex tronista veneto che si è sempre mostrato contrario. Vedremo se anche questa volta riusciranno a riappacificarsi come già è avvenuto più volte negli scorsi mesi.

Solo qualche giorno fa l’ex concorrente della settima edizione del Gf Vip era tornata a parlare della storia Daniele Dal Moro sulla piattaforma spagnola Mtmad.

“Sono felice ora, mi si nota nell’animo che sono power… Sto bene col mio ragazzo ora, molto bene. Quando sto bene si vede. Sono piena di energia […] Sono venuta in Italia a lasciare l’appartamento. Non so perché l’ho affittato perché sono stata sempre a casa del bimbo. Sono stata pochissimo tempo qui, sono stata letteralmente sempre a Verona“.

