Nella Casa del Grande Fratello Vip, è arrivato l'ennesimo provvedimento nei confronti dei concorrenti con relativa decurtazione del budget settimanale. A leggere il comunicato a tutti i concorrenti, ci hanno pensato Miriana e Antonio Medugno. Ancora una volta ai Vipponi viene rimproverato di non rispettare semplici regole, come quelle nel ritardo nel cambiare le batterie, le sigarette fumate dentro le quattro mura o i freeze nel corso delle puntate.

Grande Fratello Vip, nuovo scontro tra Miriana e Katia Ricciarelli ma stavolta la Trevisan la ammutolisce

Leggendo il comunicato, Miriana ha approfittato per lanciare una frecciatina a Katia Ricciarelli che, nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality, ha definito la Trevisan, Manila e Nathaly delle vipere.

Mentre elencava le trasgressioni, la Trevisan ha quindi ironizzato: "Non si bisbiglia sotto le coperte come fanno le vipere, siamo in un covo di vipere".

La battuta di Miriana non è passata inosservata e la Ricciarelli ha subito replicato di aver detto semplicemente ciò che pensava. Ma non è finita qui.

Miriana ha ribattuto che era solo una battuta e poco dopo si è scatenata l'ira della Ricciarelli: "Quando finisci di fare discorsi scemi, ti rispondo" ha dichiarato la soprano. "L’ironia è bella quando è intelligente", ha continuato la Ricciarelli. Ma, mentre in altre occasioni la Trevisan ha spesso cercato di subito fine ai litigi, questa volta la showgirl campana ha azzittito la cantante lirica "Come scherzi tu, scherzo io. Siamo alla pari".

"C’è chi può fare battute e chi no", ha ribattuto Miriana. Lei, come anche Manila, sono del resto convinte che alla Ricciarelli autori e conduttore facciano passare tutto, come le sue battute. Inoltre, nel corso dell'ultima puntata, Signorini ha messo sotto accusa Manila per essersi accordata nelle nomination, cosa che ha fatto più volte Katia senza però mai subire alcun rimprovero.

