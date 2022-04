Grande Fratello Vip, nuovo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano: volano stracci!

Gossip TV

Le dichiarazioni di Aldo Montano sul collega del Grande Fratello Vip scatenano una nuova guerra social con Alex Belli.

Che il rapporto tra Alex Belli e Aldo Montano si sia incrinato per sempre dopo il Grande Fratello Vip e non è un mistero. Tra un insulto e l’altro, i due volti del reality show di Alfonso Signorini sembravano essere giunti ad una tregua, che tuttavia si è infranta nel giro di pochissimo minuti poche ore fa, quando Montano ha scatenato la furia di Belli in collegamento con L’Isola Party.

GF Vip, Montano implacabile contro Belli

Ospite de L’Isola Party, Aldo Montano è tornato ad attaccare Alex Belli, con il quale sembrava aver sancito una tregua temporanea dopo il Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, Montano e Belli hanno creato un rapporto d’amicizia che è durato poche settimane, ovvero fino a quando l’attore non si è lasciato totalmente assorbire dal triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge. Mentre la bionda influencer si prepara ad un faccia a faccia nello studio de La Pupa e il Secchione Show, Montano e Belli hanno discusso più volte animatamente e sembra che il rapporto si sia incrinato per sempre, tanto che il campione olimpico non ha tentennato neppure un secondo prima di infliggere nuove e spietate critiche ad Alex.

“Stavo guardando Alex… Non sto capendo, ma entra a L’Isola dei Famosi? Non si fa una settimana in più pure lì? A lui piace fare i giri un po’ da tutte le parti. Attenzione che quello prende un aereo e va davvero a L’Isola. A pagamento ci va, pure a nuoto - riporta Biccy - Lui con me non è stato sportivo. Parlo sia di quello che è successo nella casa, che in studio. La sua era una recita, io l’ho presa da persona leale e non da recitante […] Recitazione artistica, chi è il più bravo tra Alex, Delia e Soleil? Io credo che dopo 6 mesi di superca***la al primo posto ci metto Belli”.

Il durissimo affondo di Montano in collegamente con L'Isola Party, che in un unico sfogo è riuscito a dare a Belli del costruito, falso, attore a pagamento, fornitore di prese in giro televisive e totalmente privo di sportività, ha avuto il suo effetto e Alex ha deciso di replicare caustico su Twitter, abbracciando un po’ la filosofia ci Barbarella quando si parla delle Rodriguez ("faccio il 22% di share anche senza le Rodriguez", cit.).

"Caro il mio Aldo Montano. Percepisco ancora un po’ di bruciore… ma ti ricordo che senza il mio intrattenimento e la “superca***la” (cit. Tognazzi) di cosa avremmo parlato delle partite a biliardo?”

