Arriva la resa dei conti per i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip e di Uomini e Donne: Luca Onestini rivedrà Soleil Sorge.

Nel 2017, nel dating show di Uomini e Donne, iniziava il suo percorso sul trono, Luca Onestini, il bel modello bolognese, la cui carriera televisiva, dopo il debutto nel programma della De Filippi è decollata con successo, tra il Grande Fratello Vip 2 e la vittoria nel reality iberico, Secret Story. Alla corte di Onestini, si presentò la giovane italo-americana Soleil Sorge, che esterna dopo esterna, riuscì a conquistare il cuore di Luca che scelse proprio Soleil.

La loro storia d'amore durò però poche settimane e la Sorge comunicò la sua decisione mentre Onestini era nella Casa del Grande Fratello Vip. L'italo-americana intraprese poi una relazione con Marco Cartasegna, compagno di trono di Luca ai tempi di Uomini e Donne.

Soleil Sorge incontrerà Luca Onestini, il faccia a faccia che tutti aspettavano: ecco dove

I motivi della rottura tra Soleil e Luca, non sono mai stati del tutto chiari anche se l'ex corteggiatrice fece riferimento ad alcune incomprensioni e bugie che l'avrebbero spinta a chiudere la relazione. I due, dalla fine della loro storia, non si sono mai più rivisti o sentiti. Di recente, l'ex gieffina è tornata a parlare di Luca definendolo un conoscente, una persona per cui sente una totale indifferenza.

A distanza di ben 5 anni arriverà ora la resa dei conti: Soleil Sorge e Luca Onestini si rivedranno, in un faccia a faccia attesissimo che avverrà nel corso della sesta puntata de La Pupa e il Secchione Show, il reality di Barbara D'Urso che tra i protagonisti annovera proprio il fratello di Luca,Gianmarco Onestini nel ruolo di secchione accanto a Maria Laura De Vitis.

La ghiotta anticipazione è stata diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia che su Twitter ha cinguettato:

"A la Pupa e il Secchione arriva Luca Onestini in difesa del fratello e in studio per la prima volta ritroverà faccia a faccia la sua ex Soleil. Che cosa succederà ?"