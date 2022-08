Gossip TV

Alfonso Signorini svela alcune cuorisità sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Qualche minuto fa, Alfonso Signorini è tornato a parlare del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip che tornerà in onda a partire da lunedì 19 settembre 2022.

Grande Fratello Vip: nuovi retroscena sulla prossima edizione: "Adriana Volpe ha rifiutato"

Il reality show riaprirà le porte rosse di Cinecittà per la settima edizione del format in versione Vip, la quarta condotta dal direttore di Chi che quest'anno sarà affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

"Mi chiedete in tanti nuovi indizi, tra poco ne partirà uno e poi da qui a settembre ne seguiranno altri. Ma quest’anno il cast del Gf Vip resterà segreto fino all’inizio del programma. […] Ci prendete sempre, o quasi." ha dichiarato Signorini su Instagram.

Altri retroscena sono stati svelati dalla pagina Instagram di ThePipolTv, tra cui un no clamoroso: Adriana Volpe, ex gieffina della quinta edizione ed ex opinionista del reality, avrebbe rifiutato di tornare come concorrente.

"Poche certezze. Tanti rumors e qualche dubbio - si legge sulla pagina diretta da Gabriele Parpiglia - Mai come quest’anno il cast del Gfvip è in tendenza su Twitter da maggio ancor prima di aver acceso le luci della casa. Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che molto nomi sono ancora nascosti nel cassetto e che forse alcuni si scopriranno addirittura in prima serata. Noi di Pipol proviamo a fare un breve riassunto delle indiscrezioni raccolte ad oggi. nno il cast del Gfvip è in tendenza su Twitter da maggio ancor prima di aver acceso le luci della casa. Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che molto nomi sono ancora nascosti nel cassetto e che forse alcuni si scopriranno addirittura in prima serata. "

E ancora:

Noi di Pipol proviamo a fare un breve riassunto delle indiscrezioni raccolte ad oggi. Tra i papabili ci sono: Giovanni Ciacci, Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, George Ciupilan fenomeno della generazione ‘Z’ con una storia molto forte alle spalle, Pamela Prati. Un volto di ‘uomini e donne’ che non sarà Daniele Dal Moro ne Andrea Nicole. Un'esponente ironica della comunità LGTB pare Elenoire Ferruzzi, Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi che entrerà da fidanzatissima, Asia Gianese Questi i nomi papabili scoperto dal web e dai giornalisti ad oggi.

"Al vaglio l’utilizzo di Giulia Salemi in studio o fuori dalla Porta Rossa Gf party in mano alla coppia Pierpaolo Pretelli e Soleil Stasi che ha accettato dopo aver detto molti no. E poi tante chiacchiere al vento. Insomma il Gfvip quest’anno è davvero avvolto per tre quarti del cast nel mistero. Cast che avrebbe potuto ospitare nuovamente Adriana Volpe come concorrente. Ma lei ha rifiutato."

