Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti in arrivo: “Ecco chi stanno cercando per creare dinamiche”, clamoroso ritorno

Gossip TV

In trattative, un clamoroso ex gieffino pronto a scombinare ogni piano: gli autori del Grande Fratello Vip starebbero puntando proprio su di lui.

Il reality show del Grande Fratello Vip, giunto alla settimana edizione e a poco più di un mese dall'inizio, sarebbe a corto di dinamiche e per questo gli autori starebbero cercando nuovi concorrenti pronti ad animare le vicende della Casa.

Gf Vip, il reality pronto ad accogliere un iconico ex gieffino

Tra questi, a quanto pare, ci sarebbe un ex gieffino molto noto e discusso che l'anno scorso si è reso uno dei protagonisti principali: stiamo parlando di Alex Belli, tra i concorrenti più iconici della scorsa edizione che sarebbe in trattiva per un nuovo, clamoroso, ingresso.

“Il GF Vip è alla ricerca disperata di vipponi single da far entrare per creare dinamiche di coppia!”, scrive Amedeo Venza su Instagram che ha aggiunto:

"Attenzione: forse c’è un suo ritorno! Potrebbe spuntare fuori da un momento all’altro", pubblicando una foto proprio di Belli.

E, come anticipato nei giorni scorsi, non sarebbe l'unico ex gieffino in procinto di tornare. Si parla sempre più insistentemente del ritorno di un'ex protagonista della quinta edizione, ovvero la modella sudamericana, Dayne Mello, che sarebbe proprio ad un passo dal suo nuovo ingresso nella Casa.

E non è ancora tutto. Nel toto nomi, ci sarebbe un'altra modella Helena Prestes (ex flirt di ben due gieffini, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese), l'ex fidanzato della Prati, Max Bertolani, l'ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, la Contessa Patrizia De Blanck e e Umberto Smaila. Notizia dell'ultima ora, in trattativa ci sarebbe anche Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista della seconda edizione del Gf Vip

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.