Grande Fratello Vip, nuove verità su Miriana Trevisan: ''Vittima? L’ex le regalava scarpe da 20 mila euro''

Gossip TV

Giacomo Urtis non ci sta e fa nuove rivelazioni sulla concorrente del Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan continua ad essere al centro dei pettegolezzi e questa volta non per qualcosa accaduto al Grande Fratello Vip. Giacomo Urtis, che proprio non sopporta la showgirl, ha fatto nuove rivelazioni su Miriana e sul tenore di vita che aveva grazie ai regali costosissimi del suo ex fidanzato, che nessuno ha ancora mai nominato.

Gf Vip, Giacomo Urtis non risparmia Miriana Trevisan

La vita sentimentale di Miriana Trevisan continua a far discutere. La concorrente più chiacchierata del Grande Fratello Vip cerca il suo equilibrio in casa, dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli, con il quale stava nascendo un forte sentimento. Biagio ha confessato di essere stato stregato da Miriana, interrompendo la sua relazione con la fidanzata Silvana Curcio quando si è accorto del sentimento che iniziava a nutrire per la showgirl. Nel frattempo, Giacomo Urtis ha deciso di smascherare Miriana, stanco che tutti cerchino di farla passare come la vittima della situazione.

Secondo il chirurgo delle star, ai ferri corti con Valeria Marini, la gieffina avrebbe dichiarato di non frequentare un uomo da anni, mentre fino a questa estate era impegnata con Vito Fusco, attuale compagno di Veronica Ursida, ex volto di Uomini e Donne. Il gieffino, grande amico di Fusco, ha rivelato che Miriana ha sempre condotto una vita decisamente agiata, dal momento che l’amico non le faceva mancare nulla, arrivando a regalarle orologi e scarpe dal valore di 20 mila euro. Secondo Urtis, è Miriana a mietere vittime, conquistando gli uomini e asservendoli al suo volere. Chissà come reagirà Trevisan quando scoprirà quello che Urtis pensa veramente di lei!

GIACOMO URTIS SPILLA SU MILAGNA SEEEEEEEE #gfvip pic.twitter.com/T3XGGGV0jN — FAI COME EMILY💘🐍 (@chiara_sciuto) December 29, 2021

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.