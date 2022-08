Grande Fratello Vip, nuove Anticipazioni sul cast: ci sarà anche la compagna di…

Gossip TV

Continuano le indiscrezioni sul cast della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Non si placano i rumors sulla settima edizione del Grande Fratello Vip, in particolare sul cast che Alfonso Signorini sta tenendo così gelosamente al segreto, lontano dalla luce dei riflettori. Sembra che a Cinecittà ci sarà anche una nota opinionista, compagna del direttore di “Libero”.

Grande Fratello Vip, a Cinecittà ci sarà anche lei!

Il debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicino ma Alfonso Signorini non ha intenzione di rivelare a nessuno il suo folto cast di Vip. Eccezione fatta per Giovanni Ciacci, il noto costumista e opinionista televisivo, che ha annunciato la sua intenzione di portare a Cinecittà una tematica troppo spesso dimenticata, quella della sieropositività.

Signorini potrebbe dover affrontare un fastidioso problema, legato alla messa in onda del Gf Vip e alla necessità dei Vipponi di lasciare la casa per le prossime votazioni per le elezioni politiche, tornando poi una settimana dopo in gioco per essere certi di aver rispettato la quarantena. Mentre ancora non è certo cosa farà Signorini a tal proposito, arriva una nuova indiscrezione sul cast, lanciata da Dagospia:

“Dandolo Flash– Patrizia Groppelli fu D’Asbrugo sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La vivace opinionista Tv, compagna del direttore di “Libero” Alessandro Sallusti, dalle poltrone in ecopelle degli studi del Biscione traslocherà tra qualche giorno sui divenenti della casa di Cinecittà”.

Al Gf Vip, dunque, ci sarà anche Patrizia Groppelli un volto noto dei salotti di Canale 5? Al momento l’opinionista tace ma sarebbe un bel colpo per Alfonso, dato il carattere fumantino e le discussioni di cui si è resa protagonista in passato.

