Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini dovrà affrontare un fastidioso problema tecnico: rischio sospensione

I concorrenti del Grande Fratello Vip dovranno recarsi alle urne e Alfonso Signorini deve trovare un modo per non sospendere il programma.

Manca sempre meno al debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip ma ci potrebbe essere un piccolo ostacolo, a causa delle elezioni politiche che andranno in scena il prossimo 25 settembre. Alfonso Signorini troverà una soluzione oppure lascerà che il programma venga sospeso per una settimana?

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rischia la sospensione del suo programma: ecco perché

Tra poche settimane, Alfonso Signorini presenterà in prima serata su Canale 5 la settima edizione del Grande Fratello Vip, svelando il cast al completo e mettendo fine alla curiosità dei fan, che sono sempre più impazienti di scoprire tutte le novità del programma. Si mormora che Barbara d’Urso ci abbia messo lo zampino, e che nel cast ci sarà una protagonista dei suoi affollati salotti, mentre è certa la partecipazione di Giovanni Ciacci, primo concorrente ufficiale del reality show.

Quest’anno, Signorini potrebbe avere a che fare con un problema tecnico dovuto al fatto che tutti i Vipponi dovranno esercitare il proprio diritto di voto alle elezioni politiche fissate per il 25 settembre 2022. Come faranno ad entrare e uscire dalla casa, viste anche le regole anti-Covid e sull’isolamento, per garantire che il virus non si diffonda a Cinecittà? Ecco cosa riporta TvBlog.

“Secondo quanto risulta a TvBlog, i gieffini, una volta ultimate le operazioni di voto nel seggio di loro appartenenza, non potranno rientrare immediatamente nella Casa. Dovranno sottoporsi ad alcuni giorni di quarantena, come previsto in materia di prevenzione covid […] La Casa più spiata d’Italia potrebbe trasformarsi per alcuni giorni nella Casa più… Vuota d’Italia. Infatti, se tutti i concorrenti decidessero di recarsi al voto, l’immobile situato a Cinecittà si svuoterebbe per i giorni necessari al completamento della quarantena preventiva”.

A questo punto Mediaset si dovrà barcamenare per riprogrammare i palinsesti, dato che al Gf Vip è concessa non solo la prima serata con un doppio appuntamento ma anche la striscia quotidiana e quella h24 su Mediaset Extra. Secondo l’indiscrezione, se Signorini non troverà una soluzione alternativa, l’unica possibilità sarebbe sospendere sperando che nessuno risulti contagiato.

