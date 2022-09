Grande Fratello Vip, nota attrice italiana nel cast?: "Signorini me lo propone ogni anno, ma..."

Gossip TV

La rivelazione di Manuela Arcuri su una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip.

Manuela Arcuri è pronta a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà? Ospite al Festival del Cinema di Venezia del Salotto delle Celebrità, l'attrice ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini e giunto alla sua settima edizione.

Manuela Arcuri al Gf Vip? Parla lei

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5. Ma chi saranno i Vipponi che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Al momento i tre concorrenti ufficiali sono Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Intervistata da Superguidatv, Manuela Arcuri si è lasciata andare a una rivelazione proprio sul reality show e Alfonso Signorini:

Quest’anno non parteciperò. Ogni anno Alfonso Signorini me lo propone perché a lui farebbe tanto piacere che entrassi nella casa. Come esperienza mi piacerebbe ma ancora non è arrivato il momento giusto.

Leggi anche Noemi Bocchi nuova concorrente del Gf Vip? Parla Alfonso Signorini

Ma i colpi di scena non sono finiti. In anteprima sul nuovo numero di Chi, proprio Signorini ha svelato le novità del Gf Vip e parlato di una possibile partecipazione al programma della nuova fiamma di Francesco Totti: "Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.