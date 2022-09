Grande Fratello Vip, Noemi Bocchi nuova concorrente: parla Alfonso Signorini

Gossip TV

Alfonso Signorini accoglie Noemi Bocchi nella casa del Grande Fratello Vip? La verità sulla nuova fiamma di Francesco Totti.

La settima edizione del Grande Fratello Vip è in partenza ma il cast è ancora un mistero. E se nella casa di Cinecittà entrasse Noemi Bocchi, nuova fiamma di Francesco Totti? Ecco coma ha commentato Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Noemi Bocchi in casa? La verità

A partire da lunedì 19 settembre 2022, su Canale 5, partirà la settima edizione del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Sonia Bruganelli e Orietta Berti opinioniste e un nuovo team giovanissimo e social, per rendere uniche e interattive le puntate della nuova stagione del reality show. In anteprima sul nuovo numero di Chi, Signorini ha svelato le novità del Gf Vip, raccontando quale sarà il ruolo di Soleil Sorge, Paolo Pretelli e Giulia Salemi, confermando poi la conduzione di Sophie Codegoni a Casa Chi al posto di Rosalinda Cannavò.

“Sarà un’edizione ancora più social, sceglierò ogni puntata gli spunti che mi segnalerà Giulia Salemi, il sentimento della rete espresso tramite commenti e gif e lo trasferirò ai concorrenti. Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno Gf Vip party, mentre Sophie Codegoni condurrà Casa Chi”.

Alfonso Signorini ha deciso di tenere per sé l’identità dei Vipponi di quest’anno, rivelando esclusivamente la presenza certa di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Tante le congetture sul cast del Gf Vip, e c’è anche chi pensa che a Cinecittà potrebbe arrivare Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti.

“Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta”.

Queste le caustiche parole di Signorini sulla possibile presenza di Noemi nel suo programma. Mentre il presentatore punge la nuova fidanzata di Totti, è in arrivo un nuovo comunicato in attesa degli accordi con gli avvocati, che si terranno tra una settimana. Dopo l'intervista di Francesco è scoppiato il caos, Ilary ha replicato sbrigativamente e in tanti stanno prendendo la parola per commentare o per rivelare nuovi retroscena sulla coppia più chiacchierata dell'estate.

