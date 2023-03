Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon stanca di Oriana Marzoli: "Ora che non c'è Antonella Fiordelisi se la prende con me"

Gossip TV

Nikita Pelizon infastidita dagli atteggiamenti assunti da Oriana Marzoli nei suoi confronti al Gf Vip.

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. L'influencer venezuelana ha lamentato di non voler far gruppo con la modella, la quale ha rivelato alla sua amica Milena Miconi di essere davvero stanca dei comportamenti assunti nella Casa di Cinecittà nei suoi confronti.

Il fastidio di Nikita Pelizon al Gf Vip

Mancano pochi giorni alla fine settima edizione del Grande Fratello Vip, ma Nikita Pelizon e Oriana Marzoli non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro per concludere il loro percorso insieme e in tranquillità. Nelle ultime ore, infatti, la prima finalista del reality show è tornata a lamentarsi della modella, la quale infastidita e stanca si è sfogata con Milena Miconi:

Comportamento fuori luogo. Io le ho detto di essere professionale come sa fare, ma ha visto il negativo in questo. Mi ha detto che sono falsa, che sono superficiale, mi ha tirato fuori un sacco di cose di mesi fa...io le ho detto di andare oltre...secondo me è un discorso banale, che non ho voglia di continuare. Lei invece adesso sta andando da Giaele, da Luca, da Tavassi...Mi sembra di rivedere tutte le cose che ho già visto.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Nikita, Milena le ha consigliato di sorvolare: "Se ti interessa capire, se vuoi il confronto, vai da lei e parlale. Se fa stare bene a te". La Pelizon ha però continuato ammettendo:

È assurdo perché poi ci ragiono e ricollego determinati comportamenti che ho visto in questi mesi e sono gli stessi che sta replicando. Adesso non c'è più Antonella e quindi se la prende con me. Il fastidio che ha nei miei confronti parte da altro...da dove le nasce questo fastidio che ha ormai da mesi? Le do fastidio ma non lo dice quindi trova mille modi per descrivermi in maniera negativa.

