Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon dichiara un interesse per uno dei nuovi concorrenti!

Nikita ha confessato di aver sempre "addocchiato" uno dei nuovi Vipponi entranti nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, sono entrati nella Casa ben sei Vipponi, pronti a scombinare e animare le vicende di Cinecittà. Tra questi, ha fatto il suo ritorno, l'ex tronista di Uomini e Donne e grande protagonista della seconda edizione del reality, Luca Onestini.

Gf Vip, Nikita ammette un interesse per un dei nuovi vipponi: "Lo avevo già adocchiato"

L'ingresso del bel 29enne bolognese non è passato inosservato. Ad ammettere un interesse nei suoi confronti è stata, a sorpresa, Nikita Pelizon. La modella triestina, che sembra avere anche una frequentazione fuori, l'imprenditore 51enne Valerio Tremiterra, ha ammesso in confessionale di averlo sempre ritenuto un ragazzo attraente ma di essersi frenata in quanto in precedenza Luca era fidanzato con l'ex gieffina Ivana Mrázová.

Ecco cosa ha detto Nikita tra le mura segrete del confessionale:

"E’ un ragazzo che avevo adocchiato sul web. Ma avevo visto che era impegnato e quindi… e adesso me lo ritrovo nella Casa del Grande Fratello. Che disagio! Però sto mantenendo le dovute distanze."

Luca Onestini è entrato nella Casa dichiarandosi single e parlando anche dell'esperienza vissuta al Gf Vip nel 2017 in cui si classificò secondo. Al termine dell'avventura televisiva nel reality, approfondì la conoscenza con Ivana per poi fidanzarsi con la modella.

Parole comunque sorprendenti quella della gieffina che ieri ha ammesso di pensare anche a Valerio, con il quale ha affermato, di aver vissuto poco tempo insieme ma anche di aver incontrato un uomo con il quale ha avuto un'affinità sia fisica che mentale. Dal canto suo, l'imprenditore è ancora molto legato alla Pelizon tanto che le ha inviato un aereo con un messaggio in codice: “222”, numero simbolico che è un incoraggiamento degli angeli custodi in tutte le aree della nostra vita.

Oggi, tuttavia, la modella sembra non aver affatto gradito il video reso pubblico da Alfonso Signorini da parte del suo ipotetico fidanzato. Un video che li ritrae in alcuni momenti vissuti insieme che, secondo Nikita, doveva restare privato.

