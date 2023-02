Grande Fratello Vip: Nikita Pelizon piange ancora per Luca Onestini: “Mi piace, sto male”

Gossip TV

Nel daytime di oggi del Gf Vip, le lacrime amare di Nikita Pelizon ancora coinvolta sentimentalmente con Luca Onestini.

Dopo aver esternato la sua frustrazione a Davide Donadei nel corso della serata di compleanno di Spinalbese, oggi nel daytime del Gf Vip, Nikita è tornata a parlare in lacrime di Luca Onestini. Tra le mura del confessionale la modella triestina ha ammesso di aver ancora un debole per l'ex tronista.

Gf Vip, nel daytime Nikita in lacrime per Luca Onestini

“A lui viene naturale essere seduttivo ed è normale che per me il livello di estrogeni sale” ha dichiarato Nikita come riportato da Biccy:

“Mi fa stare male il fatto che sia stata una cosa intensa e una cosa che stava nascendo. Ma non ce la facevo più perché non mi faceva stare bene, era una cosa troppo criptica. E quindi sto male per quanto non mi piaccia che dica un sacco di bugie bianche e non mi piaccia il suo fatto di camminare come se fosse il più figo del mondo. Però, nonostante tutto, mi piace. E quindi sto ancora male. Io so che non ci troviamo a parlare e quindi sarebbe una tragedia, so che non mi piacciono un sacco di cose di lui, ma nonostante questo mi piace. Io credo che lui si trovava molto bene con me ma mi ha sempre detto amica, lasciandomi una porta aperta, perché non voleva che nel programma ci fossero queste situazioni di coppia. A lui viene naturale essere seduttivo ed è normale che per me il livello di estrogeni sale”.

Tra i compagni d'avventura, Attilio commentando il tutto si è detto molto sorpreso che Nikita stia ancora male per Luca anche perché è una storia mai iniziata. Di recente, Charlie Gnocchi a Casa Chi, ha dato ragione alla Pelizon, facendo presente che la ragazza è stata illusa da Onestini come più volte ha affermato al stessa Nikita.

La ferita nel cuore di Nikita sembra ancora molto aperta: “Alla fine lui mi piace e quindi sto ancora male” 💔 #GFVIP pic.twitter.com/z2IQuqAbq7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 3, 2023

