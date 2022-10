Grande Fratello Vip: Nikita Pelizon nel mirino di alcune concorrenti, ecco cosa è successo

Gossip TV

Web in sobbuglio per il comportamento assunto da alcune gieffine nei confronti di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip.

Dopo Marco Bellavia, che ha deciso di lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip, anche Nikita Pelizon è finita nel mirino di Elenoire Ferruzzil, Sara Manfuso e Giaele De Donà. Le tre gieffine hanno infatti rivelato di trovare nella ragazza un'altra concorrente da far fuori dal gioco.

Nikita Pelizon nel mirino di Elenoire Ferruzzil, Sara Manfuso e Giaele De Donà

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 3 ottobre 2022 in prima serata su Canale 5. Una puntata che sarà piena di colpi di scena viste le ultime vicissitudini che hanno caratterizzato le dinamiche della Casa come l'addio di Marco Bellavia. Sembrerebbe, però, che ora i Vipponi abbiano mirato una nuova preda, ovvero Nikita Pelizon.

Ad attaccare Nikita ci hanno pensato Elenoire, Sara e Giaele. Come riportato da BlogTivvu, secondo le tre concorrenti del Gf Vip infatti, la Pelizon porterebbe sfortuna: "Le concorrenti l’hanno imitata facendole il verso. Elenoire ha chiesto esplicitamente alla madre di portarle un corno quasi a sostenere che Nikita potesse portare sfortuna. 'Mamma mandami un corno ti prego. Due corni. Io non ce l’ho qua'".

Leggi anche Anna Pettinelli dalla parte di Marco Bellavia contro i concorrenti del Gf Vip

Il comportamento e le parole usate dalle tre concorrenti stanno facendo inevitabilmente il giro del web e non sono per nulla piaciute ai fan del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore e giornalista affronterà anche questo delicato argomento nella diretta di stasera? E soprattutto come reagirà Nikita? Staremo a vedere!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.