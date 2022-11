Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon lo ammette: ''Luca Onestini mi ha destabilizzato''

Gossip TV

Nikita Pelizon si difende da chi l'accusa di essere cambiata, mostrando il suo vero lato nella casa del Grande Fratello Vip, e tira in ballo Luca Onestini.

Nikita Pelizon non ha nascosto di provare un certo interesse per Luca Onestini, entrato nella casa del Grande Fratello Vip con la nuova ondata di Vipponi. La modella è sempre meno stabile e molti l’accusano di star rivelando la sua vera natura, mentre lei spiega di essere meno serena proprio a causa di Onestini.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon non riesce a nasconderlo

Nikita Pelizon è senza dubbio una delle concorrenti più amate della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella ha colpito per il suo carattere solare, per la sua onestà e la sua gentilezza, conquistando il cuore del pubblico del reality show di Canale 5. Da quando Luca Onestini ha varcato la porta rossa di Cinecittà, tuttavia, la situazione è cambiata drammaticamente. Nikita ha confessato di provare un sentimento per il bel bolognese, il quale invece l’ha immediatamente frenata facendole presente di non poter ricambiare questo interesse.

Luca vorrebbe mantenere comunque un bel rapporto con Pelizon, dato che la reputa una persona gentile e affabile, ma per lei è difficile guardarlo e non essere destabilizzata. Patrizia Rossetti, che è finita a letto con Luciano Punzo, ha ammesso di aver trovato Nikita cambiata e lei ha spiegato:

“Quando siamo entrati, io avevo trovato il mio equilibrio e stavo molto bene. Avevo trovato la mia dimensione. Poi ho iniziato ad avere dei dubbi, ho visto quel video e mi ha dato fortemente fastidio. Ne ho parlato con qualcuno, poi sono entrati questi nuovi che mi hanno scombussolato, tilt in generale. Quando è entrato Luca ho capito che non ero presa dal mio fidanzato. Di tutta la casa sono venute tre persone a cercare di capirmi, le altre mi hanno criticato ma non me lo dicono in faccia, vengo a saperlo dagli altri”.

Nikita, che più di una volta è finita al centro delle polemiche nella casa del Gf Vip, non creduta da molti e attaccata dalla maggior parte del gruppo. La modella sta perdendo la sua serenità? Ecco come ha commentato. “Siete tornati, io cerco di fare come niente fosse, come prima… Però quando noto che lui sta con gli altri tutta la giornata, io non sto bene”.

