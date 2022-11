Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti e Luciano Punzo sono finiti a letto insieme? La confessione spiazzante

Gossip TV

Sembra che tra Patrizia Rossetti e Luciano Punzo sia scoppiata la passione sotto le lenzuola, dopo l'ultima festa nella casa del Grande Fratello Vip.

Sabato notte gli inquilini del Grande Fratello Vip hanno organizzato una festa a tema, mascherandosi e dando vita ad un party gioioso e frizzante anche grazie a qualche bicchierino di troppo. Sembra che l’allegria abbia contagiato Luciano Punzo e Patrizia Rossetti che, stando a quanto rivelato da Edoardo Donnamaria, avrebbero trascorso la notte insieme.

Grande Fratello Vip, Luciano e Patrizia: cosa è successo nella notte?

Nella casa del Grande Fratello Vip il colpo di scena è dietro l’angolo e le feste organizzate dagli inquilini di Cinecittà, grazie alla redazione che fornisce loro costumi, tema e non pochi alcolici, si trasformano spesso nell’occasione perfetta per alcuni concorrenti che vorrebbero avvicinarsi ma non ne hanno il coraggio. Sembra che nella notte, dopo aver pronunciato frasi orrende su Micol Incorvaia ed essere stata criticata dalla sorella Clizia, Patrizia Rossetti e Luciano Punzo abbiano avuto un incontro, per così dire, molto ravvicinato.

A rivelarlo è stato Edoardo Donnamaria che ha ammesso di aver sentito la confessione di Luciano, il quale si è sfogato anche con Attilio Romita dato che il giornalista era al corrente di tutto. Nessuno dei presenti nomina specificatamente cosa sia successo tra Luciano e Patrizia ma dai loro discorsi sembra abbastanza logico dedurre che tra i due sia successo qualcosa di molto intimo. Al momento non si ha certezza di cosa sia accaduto tra Rossetti e Punzo, ma siamo certi che Alfonso Signorini non lascerà correre un’occasione così ghiotta.

Nel frattempo, i fan di Micol si sono ribellati contro Patrizia e l’hanno accusata di essere volgare e fare riferimenti terribili nei confronti della giovane siciliana, forse sentendosi in competizione con lei. Come reagirà Incorvaia quando scoprirà tutte le cattiverie che la presentatrice ha detto sul suo conto? Certamente si accenderanno nuovi scontri nella casa del Gf Vip e qualcuno finirà per pagare pegno alle Nomination. Questa sera verrà decretato il preferito tra Luca Onestini, Nikita Pelizon, Charlie Gnocchi e Giaele De Donà, ma le nuove votazioni saranno eliminatorie e di certo i vecchi rancori torneranno a galla.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.