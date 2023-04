Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon: "Helena Prestes a L'Isola dei Famosi? Spero che riesca a mantenere la calma"

Gossip TV

La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 commenta la partecipazione di Helena Prestes a L'Isola dei Famosi.

Helena Prestes è tra le naufraghe della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. A commentare la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ci ha pensato Nikita Pelizon, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La confessione di Nikita Pelizon su Helena Prestes a L'Isola dei Famosi

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è ufficialmente partita lunedì 17 aprile 2023 su Canale 5. Tra i concorrenti in gara anche Helena Prestes. A commentare la sua partecipazione al reality show è stata Nikita Pelizon. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosissimi fan su Instagram, la vincitrice del Grande Fratello Vip ha confessato:

Chi è la mia preferita all‘Isola? Cioè… vado per esperienza personale, perché abbiamo fatto l’altro reality insieme quindi vi dico Hele. Spero solo che riesca a mantenere la calma e vada tutto bene. La puntata scorsa mi è piaciuta, è stata riflessiva, bravissima, determinata e concentrata. Super focus e questa cosa l’ho apprezzata un sacco. Sono anche contenta che non abbia risposto quando c’era da rispondere ad una determinata cosa, conoscendola… quindi brava per il momento mi è piaciuta, sono contenta.

Per chi non lo sapesse, Nikita e la Prestes sono amiche e hanno gareggiato come coppia a Pechino Express. A proposito della sua esperienza nel docu-reality condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, l'ex concorrente del Gf Vip ha rivelato:

Quale esperienza tra Pechino Express e il Grande Fratello Vip è stata più tosta da affrontare? È stato più difficile sicuramente il Gf proprio per un discorso psicologico, mentale perché è tutto quella cosa lì il Gf. Quindi, senza il mo lavoro interiore iniziato anni fa, non sarei mai riuscita a fare il Gf così, anzi. Sarei uscita prima e avrei avuto delle crisi fortissime di ansia, pianto. Sarebbe stato proprio brutto. Mentre con il percorso interiore fatto per anni è stato meglio perché il Gf ti porta a sentire tantissimo la tua voce mentale. La meditazione aiutava tantissimo.

