Grande Fratello Vip: "Alfonso Signorini mi ha chiesto di tornare come opinionista", la rivelazione di Pupo

Pupo pronto a tornare come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip?

Il Grande Fratello Vip è appena finito, ma Alfonso Signorini è già al lavoro per la nuova edizione. A svelare qualche interessante retroscena sul reality show ci ha pensato Pupo che, ospite del talk de Il Fatto Quotidiano, ha raccontato che il conduttore in persona gli avrebbe chiesto di tornare a ricoprire il ruolo di opinionista.

Pupo opinionista della nuova edizione del Gf Vip? Parla lui

Pupo sarà l'opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip? A far luce sulla situazione è stato il diretto interessato che, in un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ha rivelato di aver ricevuto una proposta da parte del conduttore. Stando alle parole del noto cantante, Signorini gli avrebbe chiesto di tornare sulla famosa poltrona rossa di Canale 5 per ricoprire il ruolo di opinionista:

In pratica ci siamo abbracciati con Alfonso, gli sono affezionato e gli voglio un bene pazzesco. Sono molto legato a lui. Mi ha voluto fare un bellissimo servizio sul suo settimanale. Infatti sono uscite delle pagine bellissime su Chi e sono molto contento. Lui mi ha detto: ‘tu devi tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello, mi manchi molto’. Io gli ho detto ‘ho già dato, uno come te si incontra una volta nella vita, se va male due!

Pupo ha continuato rivelando di essere d'accordo con la decisione presa da Mediaset di tornare in onda con un cast nip:

Credo sia una giusta decisione, perfetta. Perché di questi sedicenti Vip, ne abbiamo anche le scatole piene! Questo acronimo abusato, ma vip de che? Quindi penso che abbiano fatto bene a prendere questa decisione...

ll cantante ha concluso svelando di aver impedito alla figlia Clara di partecipare alla settima edizione del Gf Vip:

Ho incontrato Signorini l’altro ieri, ci siamo salutati a Mediaset da Silvia Toffanin Verissimo. E mi ha detto ‘hai fatto una canzone con tua figlia!’. Lui conosce Clara perché l’aveva provinata l’anno scorso per il Grande Fratello Vip. Ma gliel’ho impedito di partecipare, le ho impedito di andarci praticamente. Sì lei aveva fatto i casting.

