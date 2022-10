Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon contro Antonino Spinalbese: "Usa le persone come pedine"

Gossip TV

Nikita Pelizon sbotta e rivela di essere rimasta delusa dal comportamento di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip.

Stasera, giovedì 13 ottobre 2022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, nella Casa Nikita Pelizon si è lasciata andare a un duro sfogo contro Antonino Spinalbese, reo di aver organizzato uno scherzo per metterla alla prova.

Nikita Pelizon delusa Antonino Spinalbese, lo sfogo al Gf Vip

Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese ai ferri corti? Tutto è nato quando l'ex di Belen Rodriguez ha deciso di organizzare uno scherzo ai danni della giovane per testare la sua "lealtà". Parlando con Amaurys Perez, la concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato nel dettaglio cosa è accaduto negli ultimi giorni:

Non mi parlava mai, non mi guardava mai, tanto è vero che la cosa mi pesava ma non sapevo come dirglielo. Mi ero avvicinata per chiedergli che significato avessero i suoi tatuaggi e lui se l'era presa perché era una domanda troppo personale. Stasera cosa decide di fare? Uno scherzo, in cui coinvolge Antonella, Giaele, Edoardo. Io ero nel suo letto con George, ridevo e scherzavo, mi tiro su con la testa e vedo un mix tra un'abbraccio e un bacio (tra Edaordo e Giaele) e penso ok cacchi loro. Mi ha messo alla prova, mi ha fatto un test.

Leggi anche Alessandro Basciano demolisce la coppia Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Nikita ha continuato rivelando di esserci rimasta molto male e criticando duramente il comportamento assunto nella Casa del Gf Vip da Antonino nei suoi confronti:

Tu usi la gente come pedine? Sai che ho un blocco comunicativo c'ho messo settimane per parlarti e poi fai sto teatrino? Vai da tutti a dire che io ho visto e non parlo, mi fai passare da falsa? È un gioco del cazzo questo non è uno scherzo. Non mi piace questo gioco, è una me**a. Quale reazione voleva vedere? Io non ci credo, non mi caghi mai, e di colpo questa sera ti viene di farmi uno scherzo dove io sono quella che è nello scherzo? Perché non ha messo in mezzo nessun'altro.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.