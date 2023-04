Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon affronta Edoardo Tavassi prima della finale: "Commenti inopportuni durante le puntate"

Gossip TV

I finalisti della settima edizione del Gf Vip svelano cosa pensano l'uno dell'altro prima della puntata.

Stasera, lunedì 3 aprile, scopriremo finalmente il vincitore della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, tutti i finalisti sono stati chiamati a essere sinceri gli uni con gli altri e a dirsi ciò che non sono mai riusciti a dirsi durante la loro avventura nel popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi a confronto prima della finale del Gf Vip

In vista della finale, il Grande Fratello ha deciso di radunare tutti i finalisti della settima edizione per fare un gioco: i concorrenti hanno dovuto pescare a turno dei bigliettini e dire tutto ciò che non si sono mai detti, un pensiero o un'impressione, tra di loro. A iniziare è stata Micol Incorvaia che ha speso parole di stima e affetto per la sua amica Oriana Marzoli. Quando è stato il turno di Nikita Pelizon, però, il clima si è fatto più teso.

Nikita ha infatti colto l'occasione per criticare il comportamento, secondo lei spesso fuori luogo, di Edoardo Tavassi: "Ho provato più volte a parlarti, avrei preferito non facessi commenti inopportuni durante le puntate o le Nomination". Dichiarazioni che hanno infastidito e deluso il fidanzato della Incorvaia.

Il simpatico concorrente romano del Gf Vip 7 ha infatti ribadito di aver chiarito più volte il suo pensiero alla modella e di non capire il motivo di queste accuse:

Sono contento che c'è più rapporto, ma non siamo migliori amici. Sono contento della vicinanza, c'è un'apertura...ci sono state delle cose però che non mi sono piaciute. Io non posso manco dire che mi stai antipatica, non mi piacciono determinate cose. Te l'ho spiegato mille volte. Non posso dire che sei una brutta persona, non lo penso. Ci sono tante cose però che non mi tornano.

