Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha scritto e inciso una canzone per Antonella Fiordelisi: il video

La sorpresa di Edoardo Donnamaria per la sua Antonella: una canzone scritta per lei che uscirà il 4 aprile a mezzanotte su tutte le piattaforme.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, concluso il loro lungo percorso al Gf Vip, sono ormai inseparabili. I due ex gieffini sono più uniti che mai e non mancano dediche, foto e testimonianze dei loro momenti vissuti insieme negli ultimi giorni in cui, in barba agli scettici, sembrano davvero raggianti. Antonella sta trascorrendo le sue giornate a casa di Edoardo a Roma, in procinto di trasferirsi definitamente nella capitale e iniziare la loro convivenza.

Gf Vip, Edoardo Donnamaria la canzone per Antonella dopo il GF Vip

Ieri, il volto di Forum, ha fatto una sorpresa alla sua fidanzata che ha lasciato quest'ultima senza parole. Donnamaria ha infatti annunciato l'uscita di un singolo dedicato ad Antonella in uscita il 4 aprile 023 su tutte le piattaforme streaming. Drojette, questo il nome d'arte di Edoardo quando si diletta in brani musicali, ha scritto e inciso il singolo: "Il cielo stanotte".

Su Instagram, l'ex gieffino ha condiviso qualche secondo del brano e la reazione di Antonella quando ha scoperto della canzone

"Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me?🥹 ti amo da morire. E ora come faccio ad aspettare fino al 4? Sono troppo curiosa", ha cinguettato la Fiordelisi su Twitter

Visto che vi è piaciuto vi do’ il Buongiorno a tutti i #donnalisi così e ve lo ripropongo voi però FATELO GIRARE 🔃🔃🔃🔃🔃🔃 a più non posso con SOLO l’hashtag:#ilcielostanotte 🌃🌝🤧♥️ pic.twitter.com/SxPAQps9U4 — 1Ales6 (@AlessiaMercata2) April 3, 2023

e da voi com’è #ilcielostanotte ?

(fuori il 4 a mezzanotte) pic.twitter.com/svsjkezjfQ — edoardo donnamaria (@drojette) April 2, 2023

