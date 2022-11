Grande Fratello Vip, Nikita non molla con Luca Onestini e ci riprova

Gossip TV

Dopo essere rientrato nella Casa del Gf Vip, Luca Onestini riceve una lettera dalla modella triestina.

Nella serata di ieri al Grande Fratello Vip, tutti i Vipponi hanno festeggiato il ritorno in Casa dei concorrenti, finalmente guariti dal Covid. Tra questi, Luca Onestini che è stato accolto con molto entusiasmo da parte di Nikita Pelizon che nei giorni scorsi di è dichiarata all'ex tronista di Uomini e Donne.

Gf Vip, Nikita non si arrende con Luca

Nonostante la modella triestina abbia ripetutamente e apertamente mostrato il suo interesse nei confronti di Luca, quest'ultimo l'ha frenata facendole presente che al momento non desidera di più di un'amicizia.

Nikita, presa dall'euforia del ritorno in casa di Luca, ha deciso di scrivere un biglietto e Onestini che ha preso in giro la compagna d'avventura:

“L’hai scritto tre giorni fa? Tu in tre giorni puoi aver cambiato idea 25 volte, quindi conta il giusto… Ho delle sensazioni strane, una persona strana non può avere delle sensazioni normali...”

Luca ha letto poi il biglietto di Nikita, frenando ancora la modella:

"L’altra volta avevamo parlato, io ti voglio così, vivitela tranquilla. Poi magari tra un giorno cambia tutto, mi sforzerò di farti vedere il peggio di me. Io sono abbastanza riflessivo, ma tu sei molto peggio di me, pensi troppo alle cose e poi ti perdi, non sai più dove sei. È come guardare un quadro troppo da vicino e poi non vedi niente."

L'ex tronista ha aggiunto di essere anche d'accordo con quello che ha letto, non specificando ulteriormente il contenuto:

"Sono assolutamente d’accordo con quello che hai scritto, mi fa piacere che dopo 12 giorni sei arrivata allo stesso risultato a cui sono arrivato io."

Negi giorni scorsi, dopo il rifiuto di Luca, Nikita si è sfogata in Confessionale in lacrime:

"Questa è la prima volta che mi espongo con un ragazzo. E cosa succede? Da dan! Questa è la prima volta che una persona mi dice che va con i piedi di piombo. Solitamente piaccio fisicamente e quindi poi vogliono conoscermi e gli piaccio anche dentro. Così poi ci iniziamo a frequentare con i ragazzi. Forse mi sono esposta e non è una cosa che faccio. E mi sono sentita… nella testa mi viene la parola rifiuto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.