Grande Fratello Vip: Nathaly Caldonazzo si schiera dalla parte di Delia Duran e torna all'attacco contro Alex Belli

Nathaly e Delia a confronto su Alex: "Lui da uomo dovrebbe dedicarsi esclusivamente a te".

Dopo Miriana Trevisan, anche Nathaly Caldonazzo si è apertamente schierata dalla parte di Delia Duran. Finita la diretta del Grande Fratello Vip, infatti, la showgirl si è confrontata nuovamente con la nuova concorrente e non sono mancate le critiche nei confronti di Alex Belli.

Nathaly Caldonazzo ancora contro Alex Belli

L'ingresso di Delia al Grande Fratello Vip ha stravolto le dinamiche della Casa. Molte concorrenti, infatti, si sono schierate dalla sua parte andando contro a Soleil. Tra queste anche Nathaly che, subito dopo la diretta, ha deciso di confrontarsi con la compagna di Alex e darle dei preziosi consigli: "Tu hai una dipendenza dall’amore, lavora su questa".

"Vediamo come si comporta, vediamo che segnali ti dà" ha aggiunto la Caldonazzo criticando duramente il comportamento di Belli che, invece di pensare a salvare il suo matrimonio con la Duran, continua a difendere la Sorge "Per ora non li ho visti e continua a non darteli".

Parole che hanno riflettere Delia: "Io voglio essere più ascoltata". "Non hai ancora superato il limite?" ha domandato Nathaly, convinta che Alex abbia già dato dimostrazione di non meritare comprensione "Lui da uomo dovrebbe capire lo sbaglio che ha fatto e dedicarsi esclusivamente a te e a guarire le tue ferite".

