Grande Fratello Vip: Nathaly Caldonazzo isolata, ecco cosa è successo nella Casa

Nathaly crolla al Grande Fratello Vip.

Momento difficile per Nathaly al Grande Fratello Vip. Le liti e i contrasti avuti con alcuni concorrenti del reality show l’hanno portata ad isolarsi e ad allontanarsi anche dalle persone alle quali era più legata sin dal suo ingresso nella Casa, come Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

Tutti contro Nathaly Caldonazzo

Stanca e delusa dal comportamento assunto da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei suoi confronti, Nathaly ha deciso di confrontarsi con Manila: "Quando io arrivo, questo l'ho notato, sei coesissima e stai dalla parte loro come se io non esistessi. Miriana non ne parliamo proprio, ma pure tu". "Non è vero, è una tua impressione" ha prontamente replicato la conduttrice cercando di difendersi dalle accuse.

"Per me tu sei una donna unica e pazzesca, non lo negherò mai" ha aggiunto la Nazzaro spiegando alla Caldonazzo di non essersi allontanata da lei ma che forse inconsciamente, a causa dell’astio che nutre nei confronti di Jessica e Lulù Selassié, evita di avvicinarsi a lei quando loro sono presenti. Il discorso si è poi spostato sul comportamento di Davide Silvestri. "Lui se la tira e non ho mai capito perché. Sempre più con gli uomini...devi sempre andare tu da lui. Io tutte le buone intenzioni ce le ho sempre messe".

"Io da casa lo sentivo che sparlava di Alex" ha confessato Nathaly criticando Davide. Nonostante i delicati rapporti nella Casa, la showgirl riuscirà a riconquistare l’affetto e la stima dei compagni che, nelle ultime ore, hanno preso le distanze da lei? Staremo a vedere.

