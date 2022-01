Grande Fratello Vip, ''Nathaly Caldonazzo ha aizzato le concorrenti giovani'': l’accusa di Eva Grimaldi

Gossip TV

Eva Grimaldi giudica molto severamente il percorso di Nathaly Caldonazzo nella casa del Grande Fratello Vip.

Nathaly Caldonazzo divide il pubblico del Grande Fratello Vip. Da una parte ci sono molti fan che adorano il carattere forte e sprezzante dell’attrice, dall’altra tutti coloro che la trova costruita e perfida. Eva Grimaldi ha detto la sua sul percorso dell’attrice nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi contro Nathaly Caldonazzo

Alfonso Signorini ha giocato una carta vincente scegliendo di far entrare Nathaly Caldonazzo nella casa del Grande Fratello Vip. L’attrice si è mostrata sin da subito perfettamente conscia delle sue parole, lanciando stilettate a destra e a sinistra, e guadagnandosi l’affetto del pubblico che, si sa, trova piacevole l’ingresso di persone in grado di cambiare le dinamiche del gioco. Nathaly ha dimostrato di avere una visione lucidissima e ha analizzato i concorrenti del Gf Vip, inserendosi alla perfezione in un gruppo già consolidato e giocando per il titolo di prima donna della Casa.

L’atteggiamento della Caldonazzo, tuttavia, non piace a tutti e le critiche piovono copiose come quelle di Eva Grimaldi, che ha confessato di avere un debole per Soleil Sorge, tifando per lei e per il suo percorso. “Nathaly dice quello che pensa o quello che il telespettatore sta pensando? Boh. Poi lei, appena entrata, ha aizzato le ragazzine contro le più grandi. Non è bello. Soprattutto è facile, visto che le grandi sono esplose subito. Per non parlare di come ha puntato Valeria Marini. Ma saranno fatti di Valeria se lo vuole campare fino a cento anni? E’ rimasta al Bagaglino sì, ma quel personaggio le calza a pennello. Esagera? Fa bene. Ma se lei è a suo agio nelle sue extension? Per altri motivi non si potrebbe dire lo stesso di Nathaly allora?”, ha commentato Eva al settimanale Chi.

