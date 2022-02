Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo durissima: ''Ecco cosa vuole fare Belli''

Gossip TV

Nathaly Caldonazzo ha una visione chiara del ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip.

Come prevedibile, Alex Belli si è insinuato con maestria nella maggior parte delle dinamiche rilevanti della casa del Grande Fratello Vip, facendo un ritorno trionfante a Cinecittà con la voglia di mettersi in gioco per la compagna Delia Duran. Dopo aver visto il triangolo degenerare durante l’ultimo party, Nathaly Caldonazzo ammette di essersi fatta un’idea ben precisa del vero scopo del ritorno di Alex.

Grande Fratello Vip, Nathaly smaschera Belli?

Nel corso dell’ultima settimana sono successe veramente tantissime cose al Grande Fratello Vip. Alex Belli è tornato in casa, dichiarandosi innamorato di Delia Duran ed escludendo Soleil Sorge, fino a quando lei è crollata in lacrime sentendosi messa da parte. Belli ha scatenato una faida tra le due donne della sua vita, portando la colazione ad entrambe, per poi piangere a dirotto tra le braccia di Soleil, affermando che è lei l’unica a non averlo mai tradito. Nel frattempo, il Gf Vip ha organizzato un party che si è trasformato nel set di una telenovela quando Soleil ha baciato Delia con passione, per poi vedersi costretta a confessare i propri sentimenti per Alex, che nel frattempo ha baciato Jessica Selassié, fregandosene della presenza di Barù che da settimane sta costruendo una sorta di flirt non conclamato con la principessa etiope.

Dopo quanto accaduto durante la notte pazza dei Vipponi, Nathaly Caldonazzo si è fatta un’idea chiara del vero scopo di Belli, con il quale decisamente non va molto d’accordo. Ricordiamo, infatti, che mentre l’attore ha minacciato di querelare Nathaly per alcune forti affermazioni sul suo conto, Caldonazzo ha fatto di tutto per allontanare Delia dal suo compagno cercando di farle aprire gli occhi, per poi trovarsi un Alex decisamente arrabbiato nuovamente in Casa. “Delia e Soleil si sono già viste oggi? Mi domando se c’è imbarazzo, io lo sarei. Ho trovato un senso a tutto, ovvero la curiosità di sentire lui cosa provava con l’una e con l’altra”, questo il commento sibillino della Caldonazzo, che non fa nulla per nascondere di essere scettica sul conto di Belli.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.