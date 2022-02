Grande Fratello Vip, colpo di scena: Alex Belli bacia Jessica Selassié

Gossip TV

Dopo aver visto la moglie con Soleil, Alex Belli bacia una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip.

Nel weekend è successo un po’ di tutto nella casa del Grande Fratello Vip, compreso un bacio rubato da Alex Belli a Jessica Selassié. Dopo aver visto la compagna darci dentro con Soleil Sorge, forse anche a causa di qualche bicchierino di troppo, Belli ha baciato la principessa etiope che è rimasta decisamente scioccata dal gesto dell’attore, apprezzato invece da Delia Duran.

Grande Fratello Vip, Belli shock: bacio passionale a Jessica

È stato un fine settimana dimessamente movimentato per la coppia più artistica del Grande Fratello Vip, o forse sarebbe meglio dire il trio alchemico per eccellenza. Alex Belli è tornato nella casa per riconquistare Delia Duran ma, complice una serata ad alto tasso alcolemico, la showgirl sudamericana si è baciata con Soleil Sorge. Un limone epico che ha fatto il giro del web in pochi minuti, seguito ad un confronto a tre senza esclusione di copi, durante il quale Sorge ha confessato di essersi innamorata di Belli e Delia ha presenziato troppo alticcia per riuscire ad esprime un concetto base sulla questione. Non contenti, Alex e Delia si sono appartati per cantare un famoso brano, finendo in trend su Twitter con tantissimi commenti irriverenti contro questo show, effettivamente evitabile.

In tutto ciò, ribadiamo sempre complice qualche bicchierino di troppo, Belli ha messo in atto un vero colpo di scena dopo aver visto la compagna intenta ad esplorare la bocca di Soleil, baciando Jessica Selassié. La principessa etiope, che durante la festa ha messo tutte le sue energie in campo per far capitolare Barù, si è ritrovata la lingua di Belli in gola e ha raccontato di essersi immediatamente spostata, scioccata dall’accaduto. “Mi ha baciata davanti a Delia e Soleil. Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’. Io mi sono tolta subito. Penso stiano iniziando un gioco, perché io pensavo che lui mi prendeva e faceva finta e invece mi ha proprio preso per darmi un bacio. Però amore io ero rigida”, ha raccontato Jessica a Sophie Codegoni.

Poche ore dopo, conclusa la notte folle in stile Las Vegas, Belli ha confermato di aver baciato la principessa davanti a Delia e Manila Nazzaro, che ha chiesto poi spiegazioni alla pantera sudamericana, finita nel mirino di Cecilia Rodriguez, a proposito della sua mancata reazione. “No che non mi sono arrabbiata, perché ero insieme a lui e questo fa la differenza. Diciamo che l’abbiamo condiviso insieme - riporta Biccy - Per fare queste cose dobbiamo essere insieme, perché se lui lo fa da solo è diverso ed ha un altro sound. Come dico sempre la condivisione è questo”, ha ammesso Duran.

