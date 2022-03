Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo denuncia Alessandro Basciano per calunnia

Gossip TV

L’ultima eliminata dal Grande Fratello Vip si dice pronta a passare per le vie legali contro Basciano.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano hanno dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia dopo l’esito del televoto. Prima, tuttavia, i due si sono lanciati in una discussione durissima in diretta Tv, durante la quale Basciano ha accusato l’attrice di essere stata protetta e di voler indagare per dimostrare che Nathaly ha detto frasi irripetibili. Fuori dal reality show di Canale5, Caldonazzo conferma la sua intenzione di agire per vie legali contro il deejay.

Grande Fratello Vip, Caldonazzo pronta a denunciare Basciano

Due dei concorrenti più polemici della sesta edizione del Grande Fratello Vip ci hanno lasciato, causa esito del televoto, nel corso dell’ultima puntata. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano che, nel bene e nel male, sono stati concorrenti centrali nella Casa di Cinecittà, rendendosi protagonisti di discussioni accese e dinamiche decisamente movimentate. Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, prima di salutare il resto dei concorrenti e varcare la porta rossa, Basciano e Nathaly hanno litigato in diretta Tv, quando il deejay ha sostenuto di aver sentito distintamente la frase pronunciata dall’attrice, che sarebbe stata occultata dalla redazione per proteggere la sua immagine.

Caldonazzo ha smentito tutto, nonostante sul web fossero circolati numerosi video in cui lei stessa ha parlato duna frase che avrebbe potuto costarle la squalifica immediata, e Basciano ha promesso di indagare trovando i video incriminati. Dopo questo scontro infuocato, i fan del Gf Vip si sono divisi e alcuni sembrano credere a Nathaly e alla sua buona fede, dichiarando sui social che l’ex gieffina dovrebbe agire per le vie legali contro Alessandro.

Proprio sotto un commento del genere, l’attrice ha fatto sapere che è sua intenzione denunciare Alessandro per calunnia, come promesso anche durante la puntata. La notizia ha fatto il giro del web e si attende la replica di Basciano, che siamo certi risponderà a fuoco all’ex coinquilina. Nel frattempo, anche Adriana Volpe ha speso parole al vetriolo sul conto di Nathaly.

