Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo: "Davide Silvestri è attaccatissimo alla vittoria"

Nathaly commenta con Katia il comportamento di Davide al Grande Fratello Vip.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. A commentare le ultime dinamiche della Casa ci hanno pensato Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo, che non ha perso occasione di criticare il comportamento assunto da Davide Silvestri.

Nathaly Caldonazzo critica Davide Silvestri al Gf Vip

Le nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip hanno spiazzato tutti i concorrenti, in particolar modo Katia e Nathaly. "Non si possono fare certi discorsi. Ci sono a volte delle motivazioni che bisognerebbe anche vergognarsi a dirle" ha dichiarato la soprano riferendosi al voto ricevuto da Alessandro Basciano "Mi è dispiaciuto del ragazzino. Non puoi votare qualcuno per aiutarlo ad uscire".

Anche Nathaly ha commentato le nomination che ha ricevuto e, parlando di Davide, ha dichiarato: "Secondo te chi è che ha il biglietto di ritorno? Davide o Giucas? È già la seconda volta che mi nomina ma anche io l’ho nominato più volte perché a pelle non mi convince. Ognuno ha le sue simpatie. Lui secondo me è attaccatissimo alla vittoria. Davide vuole tanto vincere, si capisce".

"Io sono legata a lui, ma non parliamo mai di queste cose" ha confessato la Ricciarelli per poi lanciare una frecciata a Manila Nazzaro "...Davide vuole vincere, ma se è per questo anche Manila. Io ti posso assicurare che non ho mai avuto questa idea". "Secondo me lei meno, tutti vogliono vincere ma lui in particolare" ha concluso la Caldonazzo.

