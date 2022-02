Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo contro il bacio tra Delia e Soleil: "Non è normale, spero non lo faranno vedere"

Gossip TV

L'attrice romana, ha parlato con la Duran di ciò che ha fatto con la Sorge durante al festa di sabato sera al Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, molti concorrenti hanno parlato e continuano a parlare di ciò che ha accaduto sabato scorso, durante la festa wild organizzata dalla produzione. Nel corso della serata, complice qualche bicchiere di troppo di Santero, Delia e Soleil si sono scambiate un lungo bacio passionale davanti alla piscina. Per molti inquilini è stato un gesto insensato e privo di logica. La Sorge, ha ammesso di averlo fatto per provocare e smascherare la Duran. che non potrebbe arrivare a baciare la sua acerrima nemica di cui è anche tanto gelosa se non stesse effettivamente recitando con il marito Belli.

Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo contro il bacio di Delia e Soleil: "Spero non lo faranno vedere, non è normale"

A commentare il bacio tra le due donne, c'è stata anche Nathaly Caldonazzo che ha detto la sua alla modella sudamericana, condannandolo senza mezzi termini.

Ecco le parole dell'attrice romana riportate da Biccy:

“Tu devi anche calcolare determinate cose. Non è che tutti possono capire e a tutti può piacere questa cosa, questo lo devi mettere in conto. Perché poi questo GF Vip magari è visto anche nel paesino fatto di famiglie tradizionali con figli e tutto."Perché all’inizio ti hanno amato tutti? Perché ti hanno visto la donna tradita, debole e sofferente. Una donna che è venuta qui fragile e bisognosa di essere aiutata, che ha superato tutto. Poi però vedere la pomiciata con Soleil stona un po, capisci? Andrai incontro anche a critiche e devi prepararti”.

E ancora, per la Caldonazzo, quel bacio, non è stato normale:

“Dal mio punto di vista spero che non faranno vedere quella scena a inizio puntata perché io ti dico la verità. In privato per me puoi fare quello che vuoi, non sono moralista in questo senso, però che delle ragazzine e dei ragazzini vedano questo… E non mi dire che è stato un limone per scarico energetico, perché da come me l’hanno descritta è stato un bacio con mani e tutto quanto. Non è stato un bacetto a stampo sulla bocca. Me l’hanno detto loro che stavano lì e hanno visto tutto. Insomma, un bel bacio che stai lì e… Comunque non era a stampo, capisci che non è normale per la maggior parte delle persone che hanno dei valori, delle tradizioni, dei figli?! Cioè, è un po’ deviante.

"Dal tuo punto di vista ok, per te ci sta ed è stato divertente. Sicuramente chi ti conosce capirà e non ci vedrà nulla di male. IO però parlo di chi è telespettatore tradizionalista”.

