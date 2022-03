Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo confessa: ''Avrebbe dovuto vincere Delia Duran ma…''

Gossip TV

Nathaly Caldonazzo parla della vittoria di Jessica Selassié al Grande Fratello Vip.

Si è conclusa con la vittoria di Jessica Selassié la sesta edizione del Grande Fratello Vip, per la gioia di numerosi fan della principessa etiope che hanno sostenuto la gieffina per mesi, rendendola protagonista di veri e propri movimenti di rivolta sui social. Secondo Nathaly Caldonazzo, tuttavia, non avrebbe dovuto essere Jessica ad accaparrarsi il montepremi finale.

Grande Fratello Vip, Nathaly punge Jessica Selassié dopo la vittoria

Protagonista contestata ma anche molto amata, Nathaly Caldonazzo è entrata immediatamente nel cuore degli spettatori di Canale5, che ne hanno apprezzato la sincerità e lo spirito guerriero. Qualcosa, tuttavia, si è rotto con il passare delle settimane, forse a causa della famose frase da squalifica che non è mai stata mostrata al pubblico, oppure per il rapporto con Antonio Medugno, accusato di essere stato assoggettato dall’attrice. Così, nel giro di pochissime puntata, Nathaly è passata dall’essere la più amata della casa del Grande Fratello Vip all’essere eliminata al televoto con una percentuale barbara.

Intervenuta a RTL 102.5, Caldonazzo ha ammesso: “Dovevo entrare a settembre nella casa, ma non ci sono riuscita per impegni con mia figlia. Dunque sono stata penalizzata, perchè entrando dopo tre mesi, ti ritrovi a combattere contro chi è lì da più tempo”. Nonostante i momenti cupi affrontati senza poter contare su nessuno o quasi al Gf Vip, Nathaly è felice di essersi messa alla prova, dando modo al pubblico di conoscerla meglio. “È stato un viaggio meraviglioso dentro me stessa. Mi sono messa alla prova in una cosa nuova […] Io sono solitaria, ho difficoltà a convivere con altre persone, lì mi sono ammorbidita. Ho guardato come gli altri perdonano soprattutto. La cosa più faticosa è stata fare la doccia, io che sono abbastanza riservata [….] Lo rifarei facendo cose diverse. Mettendomi meno dalla parte di alcuni concorrenti e poi vedere che scherzavano insieme mi ha dato tanto fastidio”.

Nella casa, Nathaly ha fatto amicizia con Delia Duran, che ha trovato il lieto fine con Alex Belli, e secondo l’attrice sarebbe dovuta essere proprio la showgirl sudamericana a vincere la sesta edizione del Gf Vip. “Io preferivo Delia Duran sinceramente. Con Jessica e Davide ho avuto un po’ di discussioni. Con Davide non mi sono trovata caratterialmente, a lui non piacevano quelli entrati dopo. Jessica? Sicuramente nonostante le divergenze che abbiamo avuto è un esempio per tante ragazze che non credono in loro stesse”, ha confidato Nathaly.

