Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo affronta Barù: "Sappi che ho detto tante cose brutte su di te"

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip arriva il confronto tra Barù e Nathaly.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il tanto atteso confronto tra Barù e Nathaly Caldonazzo. Grazie al talk show organizzato dagli autori del reality show, i due concorrenti hanno avuto modo di confrontarsi ma, anche in questa occasione, non sono mancate battutine e provocazioni.

Il confronto tra Barù e Nathaly Caldonazzo

Continua il tira e molla tra Barù e Nathaly. Dopo averlo nominato e criticato nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, la showgirl, seppur molto titubante, ha deciso di sottoporsi all’intervista del nipote di Costantino Della Gherardesca: "Mi pare che tu stia facendo propaganda per non uscire dalla Casa".

"Sei l'unica persona che mi ha nominato con una ragione coerente..." ha affermato Barù provocando la reazione della Caldonazzo "Io ho subito da te molti attacchi forti in confessionale. Usi termini pesanti, senza nessun tipo di base, verso le donne. Finché giochiamo io sono al gioco, ma questo è un umorismo un po’ pesante".

Leggi anche Delia Duran senza freni al Gf Vip

Dopo aver ascoltato Nathaly, Barù ha ripreso la parole cercando di spiegare la sua posizione: "Tutte quelle cose che ho detto in confessionale te le avevo dette in faccia, ovviamente in modo sincero e scherzoso. C'è ancora una base per un'amicizia [...] Ti trovo una donna forte e per quello mi sono concesso di dire alcune cose, che non direi a nessun altro in questa Casa. Non c'era malizia. Mi dispiace, era una battuta inopportuna". "Non ti rendi conto che sono una donna adulta, sappi che ho detto tante cose brutte su di te. Preparati" ha concluso la showgirl.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.