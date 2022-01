Grande Fratello Vip, Delia Duran senza freni: "Soleil non è il mio tipo. Deve piacere prima a me e poi ad Alex"

Gossip TV

Delia rivela come lei e il suo compagno Alex scelgono le donne da frequentare.

Delia Duran è senza freni al Grande Fratello Vip. Dopo aver confessato di aver avuto un flirt con Aida Yespica, la showgirl venezuelana ha rivelato alle sue compagne di gioco come lei e Alex Belli scelgono la donna da frequentare.

Delia Duran senza freni sul rapporto con Alex Belli

"Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero" ha confessato Delia al Grande Fratello Vip chiarendo una volta per tutte il rapporto tra lei ed Alex "L’amore è universale, può essere amore per un’amicizia, per un cane, per un cibo.. Posso anche utilizzare il termine ‘amore’ se ho grande ammirazione. L’amore libero è questo".

"Quindi se una sera volete giocare e c’è una donna che entra nel vostro letto questa cosa la puoi accettare?" ha domandato Miriana Trevisan, come riporta Biccy, cercando di capire meglio la definizione di "rapporto libero". "Si, ma è una cosa che vogliamo entrambi e si condivide: io non posso andare con un altro uomo da sola, capisci la differenza? Per me le coccole nel letto, i baci, gli abbracci, non sono amore libero. Amore libero è condivisione" ha spiegato la Duran.

A proposito di Soleil Sorge, Delia ha confessato che l'influencer non è il suo tipo: "Soleil non è la mia tipologia di donna, il mio tipo deve essere molto femmina. In primis deve piacere a me, poi ovviamente anche a lui, deve piacere ad entrambi. Quando mi dice ‘ti piace questa ragazza?’ io rispondo che prima devo conoscerla, deve esserci il feeling, l’attrazione deve essere fisica e mentale. Mi devo fidare di lei".

