Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: "Sono casta per scelta, ho trovato la fede"

La showgirl, ex concorrente della sesta edizione del GF Vip, Miriana Trevisan, si è raccontata a cuore aperto con la giornalista Monica Setta nel programma Rai Storie di donne al Bivio. L'ex ragazza di Non è La Rai, oggi 51enne, nel talk show ha rivelato un aspetto molto intimo di se stessa, parlando della sua castità e della sua devozione alla preghiera e alla spiritualità.

Gf Vip, Miriana Trevisan: "Il motivo della mia castità è la fede che ho trovato"

Miriana ha aperto il suo cuore, condividendo una scelta di vita che ha preso da qualche tempo. La showgirl ha confessato di aver deciso di vivere in una sorta di castità volontaria, spiegando che ormai da mesi ha scelto di astenersi dai rapporti intimi. Questa scelta, come ha chiarito, non è frutto di un'imposizione o di un dogma religioso, ma una decisione personale dettata dal desiderio di vivere solo relazioni autentiche e profonde.

Miriana ha sottolineato che questa astinenza continuerà anche in futuro, a meno che non incontri un uomo capace di farle provare un sentimento davvero profondo e sincero. In altre parole, la showgirl non è disposta a compromettere la propria intimità se non con un partner con cui sia possibile costruire una storia d’amore seria e significativa. La Trevisan ha spiegato che per lei, la connessione emotiva e sentimentale è fondamentale. Senza la presenza di un uomo con cui poter stabilire un legame profondo e autentico, non sente la necessità di coinvolgersi in relazioni puramente fisiche. Questo approccio riflette una maturità e una consapevolezza di sé che va oltre le convenzioni sociali, ponendo l'accento su una visione dell'amore e della sessualità più riflessiva e ponderata.

"Il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato - ha raccontato la Trevisan - Sto frequentando un gruppo di preghiera. Sto ritrovando la mia fede in Gesù, nello Spirito Santo che in questo momento è qui con noi e anche in Dio. Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare. Quindi essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male per un paio di giorni. In realtà i tentativi ci sono anche stati. Anche un bacio mi brucia. Si dice ama il tuo prossimo come te stesso, non annulla te stesso per il tuo prossimo. Allora da un paio di anni ho fatto questa scelta."

"Questo gruppo di preghiera è tipo una chiesa carismatica, cantiamo balliamo, ci sono preghiere molto forti e sentite ogni sera, ogni mattina, tutte le domeniche. Poi mi sono impegnata nel sociale, sono vicina alle donne e ai ragazzi. Poi ovviamente ho tentato in questi anni di non chiudermi, c’è stato un bacio, ma non è andata bene. Ho visto che dopo, per due giorni non stavo bene, non aveva senso. Ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta. Sto facendo una pausa anche con il mio corpo”.

Miriana è stata sposata con il cantante Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, una relazione che ha segnato un'importante tappa nella sua vita. I due sono convolati a nozze nel 2003 e dal loro amore è nato il figlio Nicola. Nonostante gli sforzi per mantenere unita la famiglia, il matrimonio tra Miriana e Pago è giunto al termine definitivo nel 2013, quando hanno deciso di separarsi ufficialmente. Nonostante la fine della loro relazione matrimoniale, Miriana e Pago hanno sempre cercato di mantenere un rapporto civile e collaborativo per il bene del loro figlio, dimostrando maturità e rispetto reciproco.

