Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: "Soleil Sorge vede nemici anche dove non ci sono"

Miriana torna a parlare del comportamento assunto da Soleil nella Casa del Gf Vip.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda domani venerdì 21 gennaio 2022, in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Soleil Sorge è finita nuovamente nel mirino di Miriana Trevisan.

La confessione di Miriana Trevisan su Soleil Sorge

L'ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip ha stravolto gli equilibri nella Casa di Cinecittà. In molti, infatti, si sono schierati dalla sua parte e criticato duramente Alex Belli e Soleil. Tra questi anche Miriana che, parlando con Jessica Selassié, ha dichiarato: "Io ho ancora un problema quando c'è Soleil, è suscettibile. A volte la ascolto e dico 'non ce la faccio'...".

"Altre volte invece è piacevolissima" ha continuato la Trevisan parlando del comportamento della Sorge "Vede nemici anche dove non ci sono". "Ma lei è spesso piacevole, ha dei momenti in cui magari non so che le succede. È un suo limite non fidarsi delle persone" ha ribattuto la Selassiè chiarendo il suo punto di vista sull'influencer.

In effetti Soleil, parlando con Davide Silvestri qualche giorno fa, aveva ammesso di avere dei limiti nel relazionarsi con gli altri: "Devo riuscirci prima o poi. Io realizzo che è la cosa migliore poi non riesco ad elaborarla, non capisco perché. Si vede che è una lezione che nella mia vita dovevo imparare".

