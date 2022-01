Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si schiera dalla parte di Delia Duran: "Tra Alex e Soleil non era amicizia"

Gossip TV

Nuova alleanza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è nata una nuova alleanza, ovvero quella tra la new entry Delia Duran e Miriana Trevisan. L'ex di Non è la Rai ha mostrato tutta la sua solidarietà alla compagna di Alex Belli, scagliandosi contro Soleil Sorge.

Miriana Trevisan dalla parte di Delia Duran contro Soleil Sorge

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Delia ha fatto il suo ingresso nella Casa. Se Soleil si è mostrata infastidita dall'ingresso della compagna di Alex, Miriana l'ha accolta calorosamente. Subito dopo la diretta, infatti, la showgirl si è confrontata con la nuova arrivata, che le ha rivelato dettagli inediti della sua relazione con l'attore.

"Noi eravamo una coppia libera però per me è fondamentale portare rispetto" ha confessato la Duran riferendosi a Belli "La fiducia si stava perdendo e per non perderla completamente ho detto prendiamoci una pausa. Lui resetta, io non riesco a resettare". La nuova concorrente del Gf Vip ha poi continuato parlando della forte complicità nata nella Casa tra il suo uomo e la Sorge: "Come posso pensare che sia stata solo un’amicizia? Per me è un tradimento quello. Quando ami perdi la dignità e il controllo".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Delia, Miriana ha preso le sue parti mostrandole la sua solidarietà: "Qui cambiano dei parametri, si entra in confidenza anche fisica. Ma abbiamo avuto delle persone sposate qui dentro, Aldo, Manila. Non era un'amicizia tra loro. [...] Soleil non ti ha tutelata né come amica di Alex né come moglie del suo amico, come diceva. Un'amica fa questo, tutela il matrimonio di un amico, non distrugge un'altra persona".

