Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sbotta furiosa contro Katia Ricciarelli: "Sei una vipera, hai attaccato e offeso tutti"

Scontro di fuoco al Grande Fratello Vip tra Miriana e Katia.

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante. Nella Casa, infatti, è scoppiata in diretta un'accesa lite tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli in cui sono volate pesanti offese e accuse.

Volano stracci al Gf Vip tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli

Scontro di fuoco al Grande Fratello Vip tra Miriana e Katia, che durante la diretta è sbottata prima contro Manila e poi contro la showgirl dandole della falsa e bugiarda: "Quanto è bugiarda Manila, io le ho dato troppo! Pensa te questa. Adesso facciamo la tua santificazione, tu stavi appiccicata a me dicendo ‘aiutami’ E non va bene quello che fai. Te ne sei andata da me, hai pure cambiato posto sul divano. Tu mi devi rispettare, sono una donna più grande di te! Hai cambiato bandiera stando sempre accanto a Miriana ultimamente. Tu e lei siete sempre lì a sparlare. Che bugiarde e anche false, siete una peggio dell’altra".

"Votami Miriana, tanto io farò lo stesso con te!" ha continuato la Ricciarelli attaccando duramente la Trevisan "Tu la devi smettere con questa faccia da santarellina. Cerca di essere una donna e non una bambina. Tu non hai tue idee e stai con tutti, complimenti. [...] I giovani sono meglio di te e Manila credimi. Fai il bel viso e poi mi nomini, vergognati. Stai zitta! Tu non devi parlare. Io sono fiera di me e si vede come ho lavorato, mentre lei è diventata la santa. Che rottura di scatole che sei. Consolatevi tu e Manila, siete due marie. Queste fanno le santarelline e sono delle false".

Le forti parole di Katia hanno fatto letteralmente infuriare Miriana, che è sbottata affermando: "Io non ti ho mai chiamato Giuda e vipera, adesso però te lo dico, tu sei una vipera! Noi non ti abbiamo mai offesa. Tu racconti una realtà che non esiste. Sono felice di essere Miriana Trevisan e non provare a sminuirmi, fiera della donna che sono e non riuscirai a farmi pensare il contrario. [...] Non piangerò per te mai più, vergognati. Hai attaccato e offeso tutti, hai detto parole forte e sei stata pure razzista".

