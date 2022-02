Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sbotta contro Delia Duran: "Non ho visto vittime da nessuna parte"

Gossip TV

Acceso confronto al Grande Fratello Vip tra Miriana e Delia.

Il bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran continua a essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello Vip. Tra tutti Miriana Trevisan, che ha rivelato di non aver per niente gradito il comportamento assunto dalla showgirl venezuelana e Alex Belli e di non aver ancora compreso determinate dinamiche.

Lo sfogo di Miriana Trevisan

Le critiche mosse da Miriana al Grande Fratello Vip hanno infastidito Delia, che nelle ultime ore ha cercato un confronto con la sua compagna di gioco. "Tu permetti che io non lo capisco un bacio così? Sono mamma e adulta, non posso normalizzarla agli occhi degli altri. Io non sono compatibile a queste ‘reunion’ così. Tutto quello che avete fatto, dall’inizio, non lo farei mai, anche a favore dello spettacolo. Non ho capito perché lui è venuto qui dentro la casa del Gf per fermati con Barù e con Antonio per la complicità che avevi con loro due. Poi però non ti ha bloccato con Soleil" ha sbottato la showgirl.

"Io ti chiedo già adesso perdono ma questa cosa del bacio io non la riesco a normalizzare, accetta il mio punto di vista" ha aggiunto la Trevisan furiosa "Io non gliela darei mai ad un uomo un’altra possibilità dopo quello che mi ha fatto vedere pubblicamente, dopo quella sofferenza, con una velocità tale. Tutte queste cose qui non le voglio normalizzare perché non sono così. Qui dentro non ho visto vittime da nessuna parte. C’è qualcosa che non mi convince. Questa cosa non la posso capire e non la voglio capire. Non è normale niente di tutta questa cosa!".

Miriana ha continuato cercando di spiegare a Delia il suo punto di vista sulla situazione che vede protagonisti anche Soleil e Alex: "Baciando Soleil stai normalizzando questa cosa e stai dando ragione ad Alex. Io, nella mia normalità fuori moda ho cercato di unirvi facendo una azione bellissima… non lo capisco perché non è il mio linguaggio".

