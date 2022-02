Grande Fratello Vip: nella notte scatta la lite tra le sorelle Selassié, Barù sconvolto

Gossip TV

Lulù non risparmia Jessica, che crolla in lacrime al Grande Fratello Vip, suscitando la reazione di Barù.

Nella casa del Grande Fratello Vip non c’è mai un attimo di pace, neppure durante la notte quando Morfeo dovrebbe attirare i concorrenti verso sogni sereni. Lulù Selassié si è scagliata con veemenza contro la sorella Jessica, in presenza di Barù che ha lasciato la camera da letto sconvolto. Ecco cosa è successo tra le due principesse etiopi.

Grande Fratello Vip, Lulù insulta Jessica: cosa è successo?

La Finale del Grande Fratello Vip si avvicina e la tensione è alle stelle. Dopo lunghissimi mesi di reclusione basta il più piccolo dei gesti per far scattare i concorrenti, che talvolta hanno reazioni esagerate e non riescono a contenere la furia. Dopo aver svelato il suo segreto, Jessica Selassié si è ritirata nella camera da letto in compagnia di Barù, che ha abbracciato dolcemente la principessa etiope sul letto che Lulù condivideva con Manuel Bortuzzo. Vedendo la nuova coppia nello stesso posto dove lei era solita trascorrere i momenti più belli con la sua dolce metà, Lulù ha perso la testa e ha iniziato ad inveire contro la sorella.

Barù, che si era appena addormentato, è stato svegliato dalle urla delle due sorelle ed è rimasto scioccato dal trattamento che Lulù ha riservato a Jessica. “Cosa stai facendo? Mamma e papà si vergognerebbero di te, stai lì come una cretina a fissare il muro”, ha urlato Lulù mentre Jessica è scoppiata in lacrime, sentendosi accusata ingiustamente.

La maggiore della Selassié riesce a mantenere una calma surreale in queste situazioni, ma Barù non è dello stesso avviso e ha lasciato la camera da letto sconvolto e dispiaciuto per Jessica, affrettandosi a comunicare al resto della Casa che la principessa non piangeva per colpa sua. Logicamente, sul web è scoppiata una polemica e tutti hanno criticato Lulù per le reazioni esagerata che ha con la sorella maggiore.

