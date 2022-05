Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan nei guai: ''Mi hai tradito, adesso racconto tutto''

Gossip TV

Maria Monsè scrive una lettera carica di rancore per Miriana Trevisan, accusandola di averle voltato le spalle al Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan è stata una delle protagoniste più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ma non tutti hanno apprezzato il suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Maria Monsé, che ha trascorso pochi ma significativi giorni a Cinecittà, si toglie qualche sassolino dalle scarpe con una lunga e durissima lettera indirizzata a Miriana.

Grande Fratello Vip, Maria Monsé delusa da Miriana Trevisan

Nella casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan ha fatto un percorso lungo e tortuoso, finendo spesso al centro delle polemiche. La showgirl è diventata nemica numero uno di Soleil Sorge e si è resa protagonista di diversi scontri, per poi finire nell’occhio del ciclone a causa del suo rapporto con Biagio D’Anelli. L’esperto di gossip ha giurato amore a Miriana, che invece si è sottratta alla relazione una volta fuori dalla Casa, anche se non è chiaro cosa sia accaduto tra i due, dato che entrambi hanno dato la propria versione dei fatti, logicamente agli antipodi. Al Gf Vip, per pochi giorni, Miriana ha convissuto anche con Maria Monsé che si sarebbe aspettata di ricevere un trattamento migliore dalla gieffina, con la quale intrattiene un rapporto d’amicizia da circa 30 anni. Monsé ha deciso di sfogarsi con una lunga lettera, pubblicata da DiPiù.

“Perché mi hai tradito? Hai rovinato la nostra amicizia che durava da 30 anni. Abbiamo fatto Non è la rai insieme e mi sono sentita tradita da te. Se sono stata eliminata così presto dal GF Vip è anche per colpa tua. Hai messo sotto i piedi la nostra amicizia per un gioco, mi hai offeso, solo perché facevi parte di un gruppo che non mi voleva. Perché ti sei comportata così male contro di me? Pensare che tu eri la mia preferita. Anche perché fin dai tempi di Non è la Rai tra noi c’è sempre stato un bellissimo rapporto. E adesso racconto che prima del GF Vip mi hai chiamato per farmi uno dei tuoi saluti carini e affettuosi - riporta Biccy - Era la fine di luglio ed era tardi, le undici di sera, ma le amiche possono chiamare anche a quell’ora. Nella casa però mi hai voltato le spalle”.

Monsé tira in ballo anche la figlia Perla Maria, che afferma essere delusa quanto lei dall’improvviso cambiamento di Miriana, conoscendo invece il rapporto che le lega nella vita privata. Trevisan risponderà alla provocazione o ignorerà l’attacco? Nel frattempo, è stata annunciata la data di debutto ufficiale della nuova edizione del Gf Vip.

