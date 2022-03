Gossip TV

La showgirl campana, tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ospite nel salotto di Silvia Toffanin

Ospite nell'appuntamento odierno di Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin, Miriana Trevisan è tornata a a parlare di Biagio D'Anelli, l'ex gieffino che ha conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip e di cui pareva essersi innamorata. Miriana ha anche fatto una premessa abbastanza significativa, facendo intendere che nulla sia ricucito tra loro: "E' l'ultima volta che ne parlo".

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan a Verissimo, la verità su Biagio D'Anelli: "Questa è l'ultima volta che parlo di lui"

"Non mi pento di nulla: mi ha fatto sorridere nella Casa, sono stata bene con lui - ha dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin - Non lo conoscevo affatto, ci sono stati molti avvertimenti, ma a me non interessava. Lui mi disse che dopo avermi conosciuta aveva cambiato idea su di me. Con lui mi divertivo e mi sono lasciata andare, era un’attrazione mentale non fisica”.

La Trevisan ha raccontato della sua freddezza che aveva notato anche quando era ritornato in Casa per farle una sorpresa:

“Quando è rientrato la seconda volta, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Anche quando mi baciava, lo sentivo freddo. Poi, quando esco dalla Casa, lo cerco in studio e lo ringrazio per quello che ha fatto, ma anche lì l’ho sentito freddo. Finita la trasmissione, Biagio non c’è. Poi lo vedo nel container e mi dice: “Stai con la tua famiglia, ci sentiamo con calma”. Il giorno dopo vedo ovviamente tutti i miei familiari. Verso le 5/6 mi rilasso un attimo e lo voglio sentire. Intanto mi dicono che a Pomeriggio 5 lui ha detto che ci è rimasto male per non avermi sentito. Dopo un’ora lo sento ed è molto freddo, io volevo raccontargli tutto quello che mi era successo ma… Lui mi dice: “Non mi dici che vai a Milano?”. Io: “Volevo dirtelo ora”. Lui: “Va bene va bene, vado a lavorare”. Poi mette giù. Il giorno dopo lo vedo a Mattino 5 e dice le cose che sapete tutti”.

"Per me, questa storia finisce qui. Non voglio avere un uomo così vicino a me e a mio figlio. Un voltafaccia. Permettete che io voglio stare prima con la mia famiglia e poi chiamarlo con calma? E poi lo vedo dire cose assurde a Mattino 5. Da ora non ne parlo più. Mi sento tradita".

Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli replica alle parole di Miriana

Una versione, quella di Miriana, totalmente diversa da quella di Biagio che continua a sostenere che sia stata lei a non far perdere le sue tracce dopo l'eliminazione dal Gf Vip.

L'ex gieffino, dopo l'intervista della showgirl a Verissimo, ha commento: "Hai registrato giovedì mattina. Mi lasci senza dirmelo e la sera al Gf dici che provi un sentimento...I soldi del monopoli sono più veri! Senza parole. Schifo."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.