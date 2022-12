Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi sempre più lontani: cosa è successo?

Gossip TV

Un'incomprensione mette in luce la crisi nel rapporto tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. C’è speranza per un lieto fine tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip?

Il flirt tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sembra proprio non voler sbocciare. Il romano sta corteggiando la giocane concorrente del Grande Fratello Vip, titubante circa i propri sentimenti, e un’incomprensione rimette tutto in discussione. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia delude Edoardo Tavassi

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha messo in chiaro che il suo scopo principale a Cinecittà sarebbe stato quello di trovare la donna della sua vita. Così, dopo aver passato al vaglio le sue possibilità, Edoardo ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più a Micol Incorvaia, presa di mira e accolta con poco calore a causa del suo vecchio flirt con Edoardo Donnamaria, che ha indispettito non poco Antonella Fiordelisi. Tra i due gieffini è nata un’alchimia particolare, peccato che Micol continui a tenere il freno tirano, indecisa sul fatto di poter considerare Tavassi un possibile partner piuttosto che un buon amico.

Nelle ultime ore poi, Micol ha fatto infuriare non poco il romano, mettendo le mani avanti quando Antonino Spinalbese, ironicamente, le ha fatto notare di aver smesso di dormire con Edoardo una volta essere salvata al televoto settimanale. Lui si è sfogato con l'ex di Belen ammettendo:

“Di cosa stiamo parlando? Se c’è chimica lo capisci anche dopo una cena, e mi stai dicendo dopo un mese di convivenza che non lo sai […] Magari non vuole, magari vuole ma non lo fa perché non deve fare vedere che vuole […] Questa è anche una prova per me e per lei. Chiedere scusa su una cosa ricevuta, a volte questa cosa della differenza d’età è vera”.

Edoardo si è sfogato così con Antonino Spinalbese, confessando di esserci rimasto molto male e di non capire tutta questa reticenza da parte della Incorvaia. Lei, d’altro canto, si è sfogata con l’amica Giaele De Donà, spiegando di trovare molto dolce l’insicurezza del romano ma di sentirsi anche tanto sotto pressione. Insomma, sembra che questo flirt fatichi a sbocciare e forse Micol ed Edoardo, stanco come tutta la casa delle liti scatenate da Antonella Fiordelisi, non sono destinati a fare coppia fissa al Gf Vip.

