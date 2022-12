Grande Fratello Vip, caos nella notte, Antonella Fiordelisi fa infuriare tutti: ''Butti mer**a sugli altri, rompi co****ni''

Gossip TV

Attilio Romita Daniele Dal Moro stanchi dei continui commenti di Antonella Fiordelisi. Nella notte succede di tutto nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella notte Antonella Fiordelisi si è lasciata andare all’ennesimo commento cattivello, suscitando la furia nera di Attilio Romita, che ha ammesso con parole poco eleganti di non sopportare più la convivenza con la partenopea, e Daniele Dal Moro. Il veronese, dopo lo scontro diretto con la gieffina, se l’è presa anche con Edoardo Donnamaria, il quale a suo dire avrebbe perso la ragione per colpa della sua nuova fidanzata. Ecco cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi fa esplodere la Casa

Tra le concorrenti più agguerrite della settima edizione del Grande Fratello Vip c’è, senza subbio, Antonella Fiordelisi che sa come giocare le proprie carte per essere sempre al centro dell’attenzione. Nel bene o nel male, la schermitrice è una miniera d’oro di dinamiche a Cinecittà, ma c’è chi non sopporta più il suo atteggiamento di superiorità e il suo continuo intromettersi in questioni che non la riguardano direttamente. Dopo essersi scontrata ferocemente contro Oriana Marzoli, con la quale sino a poche settimane fa sembrava essere amica da una vita, Antonella ha deciso di movimentare anche la nottata nella casa del Gf Vip, chiedendo pubblicamente ai telespettatori di eliminare Daniele Dal Moro con la scusa che l’ex tronista di Uomini e Donne si è impossessato di più ante rispetto a quelle che gli sarebbero spettate. Sentendo Antonella parlare, Attilio Romita ha perso la calma e ha sbottato pesantemente, perdendo il suo naturale aplomb.

“Senti adesso cominci a rompermi i cog***i. Antonella ti devo mandare a fare in c**o adesso o devo aspettare domani mattina? Non si può buttare m**da su una persona con cui sei in buoni rapporti […] Speri che esce per un armadio. Ragazzi facciamola finita che mi avete amareggiato”, riporta Biccy.

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro smaschera Antonella Fiordelisi

Daniele, sopraggiunto in camera poco dopo e avendo assistito allo scontro tra i due, si è sentito offeso dalla richiesta assurda di Antonella, la quale invece continuava a sostenere fosse legittimo venire eliminati a causa dello spazio in eccesso occupato nell’armadio comune. Inutile dire che l'ex tronista di Uomini e Donne non ha preso bene le parole della schermitrice, certo che lei voglia creare nuove discussioni per emergere in vista della puntata di sabato su Canale 5.

“Io ti garantisco che se esco sono felice così non sento più la tua voce […] Sei la regina della pesantezza e ca**i il ca**o in una maniera assurda. Dici a me che ho bisogno di clip quando tu parli da sola con le telecamere […] Antonella spari un sacco di min***ate fidati. Porteresti allo sfinimento anche un angelo. Fatti delle domande se anche Edoardo ogni tanto sbrocca […]Tu puoi solo litigare, altrimenti non fai discorsi interessanti”.

Fiordelisi, dopo aver assistito a questo burrascoso sfogo, si è limitata a rimettere le accuse all’accusatore, chiamando Daniele pesantone e ammettendo di volerlo provocare senza cattiveria. Nella querelle è intervenuto anche Edoardo Donnamaria, che ha assunto il ruolo di interprete delle parole di Antonella neppure un portavoce ufficiale, beccandosi una strigliata da Daniele che lo ha invitato a riflettere su quanto si stia piegando alla sua nuova fidanzata perdendo di vista il resto. Fiordelisi, nel frattempo, se ne infischia di tutti e stringe nuove alleanze come quella con Sarah Altobello che sembra essere tra le poche a sostenerla negli ultmi giorni.

