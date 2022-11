Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia contro Antonella Fiordelisi: "Vuoi essere la protagonista, ti sei fatta male i calcoli"

Gossip TV

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi.

Volano accuse e offese nella Casa del Grande Fratello Vip tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, la nuova concorrente della settima edizione ha deciso di affrontare la fidanzata di Edoardo Donnamaria, che sarebbe sempre alla ricerca di attenzioni.

Micol Incorvaia contro Antonella Fiordelisi: duro confronto al Gf Vip

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. La sorella di Clizia ha deciso di affrontare una volta per tutte la giovane influencer, la quale per gelosia non sembra riuscire a trovare un punto d'incontro. Senza mezzi termini, però, la nuova concorrente ha accusato la fidanzata di Edoardo Donnamaria di voler stare sempre al centro dell'attenzione:

Certe cose non mi appartengono proprio. Anzi, tu mi hai accusata di cose che in primis appartengono al tuo carattere e non al mio. E ti dico quali sono, però ci arrivo con calma. Eravamo seduti lì sui divani e Edoardo scherzando mi ha detto ‘vuoi essere picchiata?’ e giocava. Però io mi sono allontanata e gli ho detto ‘io non voglio avere contatti, io da ieri sera ho deciso di prendere le distanze. Io non devo parlare di voi? Se mi chiedono le cose io rispondo, facciamo tutti lo stesso reality. Sai anche come funziona il confessionale. Facciamo parte tutti di questo gioco. Sai come funzionano certe cose.

Leggi anche Tutti contro Giaele De Donà al Gf Vip

La Incorvaia ha poi continuato criticando duramente il comportamento irrispettoso assunto dalla Fiordelisi nella Casa del Gf Vip nei confronti di Donnamaria:

Ti sei fatta male i calcoli perché pensavi che fossi una cretina. Non accetto certe accuse da te. Scusa, ma fino ad una settimana fa, prima che entrasse qui tuo padre, sei andata da Antonino a dirgli ‘te la sei giocata male’. E tu saresti quella rispettosa degli altri? No amica mia, no tesoro bello. Tu la regina del voler apparire e della ricerca della clip. Ogni volta in puntata cerchi di fare la protagonista. Dici a me che sono alla ricerca delle clip?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.