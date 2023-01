Grande Fratello Vip, Matilde Brandi ha ritrovato l'amore: la dedica sui social al nuovo compagno

Gossip TV

Durante la sua partecipazione al GFVip, Matilde Brandi ha dovuto affrontare la separazione dal compagno e padre delle sue due bambine. Finalmente, tuttavia, sembra essere tornato il sorriso sul suo volto, grazie al nuovo amore nella sua vita. Vediamo insieme cosa è successo.

L'ex gieffina Matilde Brandi ha finalmente ritrovato l'amore accanto al nuovo compagno. La ballerina è stata una concorrente del GFVip nell'edizione del 2020 e durante il periodo di permanenza nella casa ha dovuto affrontare anche la separaizone dal compagno, Marco Costantini, padre delle sue due figlie, Aurora e Sofia.

Grande Fratello Vip, Matilde Brandi e la dolce dedica al nuovo compagno

La ballerina non si è mai lasciata andare a confessioni sulla fine del rapporto con l'ex compagno, ma da alcune interviste e da altri rumors sembra che Costantini abbia avuto diverse storie e relazioni clandestine, mentre la compagna era nella Casa del Grande Fratello. Come l'ex gieffina del programma di Alfonso Signorini ha dichiarato, la loro è stata una rottura dolorosa e per molto tempo non è riuscita a fidarsi di nessuno.

Ma, finalmente, sembra che nella sua vita sia tornato l'amore e la vippona ha condiviso una dolce dedica al nuovo compagno, rendendo ufficiale la loro storia:

"E poi all'improvviso capisci che tutto quello che c'è stato prima di importante è stato fondamentale per arrivare a capire chi vale davvero e chi no! Non è retorica, è così. Oggi, ringrazio tutte le persone che in qualche modo ci hanno fatto incontrare. Non so se c'entra il destino ma so che tutto era scritto da copione e ne momento più buio sei arrivato tu. Così senza avvisare, hai deciso e basta! Hai capito esattamente chi sono senza doverti dire nulla! Mi ami per quella che sono nel bene e nel male e non vuoi cambiare nulla di me"

La dedica continua con l'augurio che anche le altre donne possano sperimentare la stessa felicità che sta provando lei nell'aver incontrato un uomo così meraviglioso, con il quale poter essere davvero felice.

