Grande Fratello Vip, Marco Bellavia umilia tutti: Wilma Goich non ci sta ed esplode dopo la puntata

Gossip TV

Wilma Goich non ha gradito il ritorno di Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco lo sfogo della cantante.

Marco Bellavia è tornato nella casa del Grande Fratello Vip e ha fatto strage, stracciando l’ego di molti concorrenti che ancora oggi non hanno effettivamente compreso la gravità delle loro azioni. Mentre alcuni chiedono perdono, altri non ci stanno e trovano questa incursione fuori luogo e fin troppo pesante. Wilma Goich, ad esempio, non perde tempo e sbotta contro Bellavia.

Grande Fratello Vip, Wilma Goich arrabbiata con Marco Bellavia

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dopo tante polemiche e tanta attesa, Marco Bellavia è tornato nella casa di Cinecittà chiamando a raccolta i suoi ex compagni di viaggio in giardino. Marco ha umiliato tutti coloro che hanno cercato di distruggerlo a causa della sua condizione psicologica, ammettendo di poter salvare pochissime persone da questa inquisitoria. In studio, Bellavia ha ricevuto le scuse pubbliche di Ginevra Lamborghini - che ormai, dobbiamo metterci il cuore in pace, è chiaro rimarrà al centro delle dinamiche anche con la squalifica a suo carico, con tanto di benedizione di Alfonso Signorini - e di Giovanni Ciacci. Tutti hanno razionalizzato il discorso di Bellavia e si sono sentiti amareggiati dal loro stesso comportamento, o meglio tutti tranne Wilma Goich che sembra proprio non aver colto il senso del confronto con il presentatore.

“Mi sono sentita mitragliata. Se vieni in pace non puoi dire ‘io vi accuso tutti tranne due o tre persone’. No ragazzi non va bene. Non vieni qui appoggiato pronto a buttarci cose addosso. Non va bene. Io ci sono rimasta male, e mi ha fatto sentire ancora una mer*a. Se tu vieni qui ancora al GF e hai questa bella occasione non ci dici che siamo tutte delle me**e. Poteva dire ‘quello che è stato è stato l’importante è stare tutti insieme’ - ha sbottato Wilma come riporta Biccy - Non ha detto che siamo me**e, ma è come se l’avesse detto, il senso era quello. Anzi a noi ci hanno urlato con il megafono che siamo delle me**e. Siamo persone adulte, non siamo dei ragazzini che ci possono parlare così”.

Insomma, secondo Wilma questo è stato un tranello bello e buono ai danni dei concorrenti del Gf Vip e in favore di Bellavia, che per la cantante non avrebbe dovuto entrare a gamba tesa contro di loro in diretta tv. Insomma, nonostante le mille ramanzine e nonostante abbiano sbattuto più volte in faccia ai gieffini cosa pensa di loro l’opinione pubblica, Wilma non sembra aver colto nel profondo il messaggio. Nel frattempo, nella notte, Carolina Marconi scoppia in lacrime e accusa Amaurys Perez di essere stato verbalmente violento.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.